經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜

【明報專訊】上周說全球主要股市年初迄今皆升，人人賺錢的市况下，資金輪流炒作自然更熾熱，今周補多句：「音樂椅」遊戲結束前，相信只有少數炒友願離場。除了科技股獲追捧外，上星期多個主題也炒上，其一是旅遊股，其實此板塊短炒長揸皆宜，一旦隨後熱錢「散水」沽貨，可重新考慮低吸。

港股近日氣勢如虹，上周恒指一度突破27,000點大關。市場投資氣氛高漲，但又未算去到極端貪婪的情况，相比過往如1997、2000及2007年，不少打工仔喊着「辭工炒股」的「大時代」，目前投資者警戒心尚足。當然，現時「北水」主導港股方向，難全然跟往昔比較，但南下資金活躍，當下仍是理想的炒賣環境，若愛短炒好好享受這段難得的日子。上周多個主題先後炒起，包括科技、旅遊、晶片及機械人概念等，其實這些板塊不但可借短期因素趁勢炒，亦可視作中長線投資對象。今日集中談旅遊股，如旅遊平台股攜程（9961）和同程（0780），上周曾飈至歷史新高，而航空股國航（0753）亦一度彈升至1個月高位，炒高主因「超級黃金周」將至，國慶加上中秋節，內地將於10月1日至8日連放8天假。

攜程同程上周創新高 國航炒起

當然，炒完「超級黃金周」後，衝高的旅遊股料回吐，但中長線去看，相關股份值得候低吸納，因商務部等聯合發布擴大服務消費的措施，包括擴大對外開放投資、擴免簽國家範圍，以及優化學生假期安排等，都對內地旅遊和消費行業有利。內地民眾喜歡出遊，當然是事實，按文化及旅遊部發布的數據，2025年上半年國內居民出遊32.85億人次，按年增20.6%；國內居民出遊花費3.15萬億元人民幣，按年增15.2%。不過，看好中國出境旅遊（outbound travel）的同時，亦不要忽略入境旅遊（inbound travel）的增長潛力。

事實上，內地持續放寬過境和入境免簽政策，如今年6月9日起，中國對沙特阿拉伯、阿曼、科威特及巴林持普通護照人員試行免簽政策，至今適用單方面免簽政策來華國家已擴展至47個。根據國家移民管理局今年7月中公布的數字，2025年上半年，全國移民管理機構累計查驗出入境人員3.33億人次，按年升15.8%；其中，免簽入境外國人1364萬人次，佔入境外國人的71.2%，按年升53.9%。大摩預計，未來10年中國的入境旅遊零售市場規模將增長超過3倍，從2024年的140億美元，增長至2034年的600億美元。該行認為，中國領先的消費電子產品，以及泡泡瑪特（9992）等品牌在全球的崛起，吸引遊客訪華，激發購物需求。

可以想像，旅遊股如攜程，不但得益於內地民眾國內及出境旅遊，還受惠於更多外國人前往中國旅遊，故中長線前景值得看俏。2025年第二季，攜程旗下國際平台Trip.com佔集團收入比例提升至14%，入境旅遊預訂量按年漲逾100%，主要受韓國和東南亞這兩個最大客源地的需求驅動。再者，集團旗下攜程商旅通過自建和收購等方式，不斷發展及壯大國際業務，如近日收購歐洲旅行管理公司Key Travel，實現了在歐洲6個、北美1個、非洲1個，共計8個市場的覆蓋，目前攜程商旅在全球自營的市場超過20個。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

