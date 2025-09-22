明報新聞網
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好

【明報專訊】美國聯儲局於9月如市場預期宣布減息25個基點，對通脹高於目標的擔憂目前已退居次位。促使減息的關鍵因素之一，是8月份疲弱的美國就業數據，加上6月份的數據被大幅向下修訂（根據最新修訂，自2020年12月以來首次錄得非農就業人數下降）。

偏好財政穩健國家長年期主權債

對全球債券市場而言，這次美國減息早已反映於資產價格，這一情况與歐洲央行9月按兵不動類似。在增長放緩的背景下，這一減息行動繼續支持我們傾向於核心利率產品及信貸資產的配置策略，且主要集中於短年期利率資產。

目前而言，我們認為財政政策是判斷利率風險的最重要參考因素，因其對長期債券孳息的影響最為明顯。因此，我們的投資信念聚焦於透過相對價值交易來捕捉利率市場機會，當中包括單一市場策略，例如部署受惠於美國收益率曲線趨陡的倉位。此外，我們也關注跨市場利差策略，偏好財政狀况穩健國家（如西班牙）發行的長年期主權債券，相對於財政壓力較大的市場（如美國及法國）。若直接佈局長年期利率資產，我們傾向受惠於美元走弱及債務基本面改善的新興市場債券，包括秘魯、南非、羅馬尼亞、埃及及菲律賓。

在貨幣市場方面，我們預計美元將持續面臨結構性和周期性的下行壓力，另一個主要阻力來自聯儲局獨立性的不確定。相較於美元，我們對歐元的前景持樂觀態度，因為歐洲央行的降息門檻相對較高。此外，我們也看好那些因強勁套利交易資金流入而受到提振的新興市場貨幣的潛力。

在信貸領域，儘管利差已開始趨緊縮，企業的基本面仍然保持韌性，主要市場的系統性失衡也相對有限。在這種背景下，利差依然具備吸引力，特別是針對信貸評級為BBB級與BB級的債券配置。如果市場波動重新出現，尤其是在經濟增長放緩的情况下，這些債券的抗跌性有可能優於股票。此外，這些債券的高起始收益率為投資者提供了具有競爭力的長期回報潛力，特別是在違約率得到有效控制的情况下。

部分歐洲市場展現復蘇信號

在當前環境下，我們認為採取環球多元板塊配置策略，是捕捉投資機遇的最佳方式。雖然美國出現周期尾聲的迹象，但部分歐洲市場開始展現復蘇與擴張的信號。我們亦認為，亞洲及新興市場在信貸基本面改善的支持下，有望跑贏其他市場。至於關稅政策，每一輪新關稅的實施、暫停或重新談判都會顯著改變企業的經營環境與面臨的風險。因此，進行自下而上的分析和謹慎的債券選擇至關重要。

安聯投資全球固定收益主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

