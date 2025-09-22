鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁

合資公司CEO：料與鴻騰合作機會多

出席科技日活動的沙特Smart Mobility首席執行官費哈德·賓·納瓦夫·阿勒沙特王子（HH Prince Fahad N. Al Saud）（費哈德）指出，由於沙特要滿足到，在2030年要有30%出行車輛做到電動化，因此他相信，隨着時間推移，這個發展目標會為合資廠帶來更顯著大的市場基礎供發展。他看的是長遠合作關係，而非短期，料將來會和鴻騰還有很多合作機會。將來他到訪台灣時，仍然會繼續拜訪業界。

至於會否開發到中東周邊國家，甚至在中東合資廠做更多AI（人工智能）相關產品，盧松青說，要待站穩陣腳做好基礎而定。該廠未建成前，暫時鴻騰會先向沙特進口，最終規模會視乎市場需求去配合。

車用相關產品營收明年看升

由於鴻騰近年分別收購了德國車用電源傳輸領域企業Autokabel與Voltaira，並將兩項新收購業務置於One Mobility旗下，盧松青透露，現時車用相關產品已經佔集團今年的營收達到7億美元，明年有望增長至不少於10億美元的水平。

至於AI伺服器零組件的訂單，盧松青不諱言訂單已爆滿，已經有客戶要求集團去擴充產能滿足其所需。他還說，集團在開發下一代的AI領域開發相關的產品，已經獲得很大的肯定，因此他們還會強化開發，相信還有很多機會供鴻騰再去優化，並且去做好供應、品質甚至提升銷售效率。