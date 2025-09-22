鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業

明報記者 方楚茵

鄭志剛去年9月開始退出新世界管理，在今年已高調投資包括短劇行業、動漫娛樂體驗策展公司，又參與青島多功能商業綜合體等。在今年5月曾有報道指出，K11集團聯合「上合發展控股有限公司」、長坤投資、倉龍控股簽訂投資意向協議，共同收購馬來西亞彭亨州土地，項目名為「倉龍港」，是上合的名字首度出現在公眾面前。

曾投資小紅書小鵬汽車滴灌通

今次上合更進一步表示，前瞻性業務組合重點佈局三大方向，包括新興市場的革新產業，涉及文化、娛樂、體育、媒體、醫療、商業管理及大文旅產業領域；其次探索數字及虛擬資產新突破；以及在全球拓展K11 by AC文化生態圈。

鄭志剛指出，在全球經濟深刻變革的時代，新興領域正以空前速度發展，他在兩年前開始不斷構思，務求推動上合成為這場產業變革的重要力量，投資東盟和中東等新興市場的產業升級項目，同時在全球拓展數字資產與文化產業業務。

上合稱，鄭志剛積極為科技初創企業提供早期資金，包括曾參與小紅書、小鵬汽車（9868）、港交所（0388）前行政總裁李小加聯合創辦的滴灌通（Micro Connect）等，他將引領集團金融與科技投資的戰略佈局。

鄭志剛：投資東盟中東等新興市場

上合並指出，公司總部設於香港，革新產業的佈局可望在未來20年重塑全球經濟及社會格局，服務Z世代及Alpha世代的未來市場需求。同時致力站穩Web3金融創新前沿，借助前瞻性的投資策略，探索數字資產、現實世界資產（RWA）代幣化及其他嶄新機遇的投資，亦將探索區塊鏈技術和沉浸式數字體驗在不同產業的應用方案。

設文化品牌K11 by AC攻動漫IP

公司又披露文化品牌K11 by AC的業務狀况，旗下動漫IP業務「Experience 11」正在內地及中東國家迅速擴張、其Gentry Club業務為文化愛好者打造以匠人生活風尚為主題的高私隱度私人會所。