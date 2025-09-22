明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘

【明報專訊】美國聯儲局上周中公布減息0.25厘外，其最新「點陣圖」亦預測今年底前將再減息兩次共0.5厘，這也是目前市場共識，不過，富達國際基金經理Rick Patel在專訪中認為，美國消費者現時正面對愈來愈大的壓力，料聯儲局在今年底前將會再減息0.75厘，以支持就業市場及GDP增長。

Patel指出，美國經濟目前出現過去10年（除了2021年疫情期間）罕見的不尋常情况，中等收入消費者正面對實質收入下跌──即工作所得收入增長低於通脹率，料這會進一步打擊居民消費。

美就業數據季績將提供重要指引

雖然美國聯儲局主席鮑威爾過去一個月亦承認當地勞工市場已轉弱，但Patel認為，美國勞工市場遠比聯儲局理事的中位數預測疲弱，這將會令他們比目前所預期的減息更多（We believe that the labour market is much weaker than the median projections from the FOMC governors, which will force them to cut more than they currently anticipate）。Patel認為，美國政府日後公布的就業數據，以及上市公司即將公布的第三季業績，料會提供重要指引，可以令市場情緒大幅波動。

Patel總結，雖然他目前預測的基準情境（base case）並非美國經濟明顯放緩或出現衰退，但若事實真的如此，聯儲局將要以比市場現時大多數的預期更大幅度減息以刺激經濟。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕封面故事

上 / 下一篇新聞

港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣
港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣
阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員
保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
紫金黃金基投陣容星光熠熠
紫金黃金基投陣容星光熠熠
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險
《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險
葉創成：為家人認購25手銀債
葉創成：為家人認購25手銀債
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
袁國守：港股第四季見年內高位可期
袁國守：港股第四季見年內高位可期
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
技術取勝：小米處上升通道
技術取勝：小米處上升通道
李聲揚：減息要買債？請三思
李聲揚：減息要買債？請三思
蔡金強：儲能的黃金發展期
蔡金強：儲能的黃金發展期
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
湯文亮：債主變債仔才慘
湯文亮：債主變債仔才慘
陳永傑：銀主趁市旺出貨
陳永傑：銀主趁市旺出貨
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
王品弟：新政減息為樓市添動力
王品弟：新政減息為樓市添動力
御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平
御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
長期持續投資 助實現理想回報
長期持續投資 助實現理想回報