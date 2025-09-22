富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘

Patel指出，美國經濟目前出現過去10年（除了2021年疫情期間）罕見的不尋常情况，中等收入消費者正面對實質收入下跌──即工作所得收入增長低於通脹率，料這會進一步打擊居民消費。

美就業數據季績將提供重要指引

雖然美國聯儲局主席鮑威爾過去一個月亦承認當地勞工市場已轉弱，但Patel認為，美國勞工市場遠比聯儲局理事的中位數預測疲弱，這將會令他們比目前所預期的減息更多（We believe that the labour market is much weaker than the median projections from the FOMC governors, which will force them to cut more than they currently anticipate）。Patel認為，美國政府日後公布的就業數據，以及上市公司即將公布的第三季業績，料會提供重要指引，可以令市場情緒大幅波動。

Patel總結，雖然他目前預測的基準情境（base case）並非美國經濟明顯放緩或出現衰退，但若事實真的如此，聯儲局將要以比市場現時大多數的預期更大幅度減息以刺激經濟。

[封面故事]