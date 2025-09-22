明報新聞網
經濟
封面故事

瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩

【明報專訊】瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳（Adrian Zuercher）在上文預測，明年首季前美聯儲仍會再減息3次共0.75厘，有利當地明年GDP增長加快，故他仍然看好美國、中國、亞洲及整體新興市場股市，下文他將分析近日屢創新高的金價後市。

在《Money Monday》第224期（2019年11月11日出版）封面故事中，瑞銀財富管理大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）接受專訪時指出，隨着美國聯儲局持續減息，當地2020年料會出現實質負利率，投資者需要買金保存購買力，建議於每盎司1450美元買金。

上述專訪見報近6年來，美國由當時的減息周期，轉為在2022年3月曾進入加息周期，去年9月開始又再進入減息周期至今。過去一年先後受惠於美國減息及弱美元，金價由2621美元起步大漲小回，上周五收報3685美元，累升40.55%，上周三更曾創3707美元歷史新高（見圖）。

是次《Money Monday》專訪瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳亦請教他對金價後市的最新看法。

金價大部分利好因素已反映

蘇安淳透露，旗下多元資產投資組合現時仍然持有黃金，他亦相信金價仍有上升空間，但與過去一年勁升四成比較，未來上升速度料將會放緩，原因是現價已反映不少好消息：「全球中央銀行仍然會積極買金，一般人也會嘗試買金來分散風險，這些都是持有黃金的好理由，但過去一年金價急升後，這些利好因素大部分已反映於價格上。」

在今期《Money Monday》封面故事上文，蘇安淳繼續看淡美元匯價，料美匯指數今年以來下跌近一成後，未來幾個月仍有沽壓：「我們預期美元匯價仍會繼續處於弱勢，原因是其基本面仍然有不少挑戰，背景是美國始終也面對龐大的貿易赤字及財政赤字。更重要的是，若美國在明年首季前繼續減息的話，美元對比歐洲及亞洲多國貨幣的息差優勢料會進一步收窄，我們覺得這將會反映於美元更弱的匯價上。」

金價兌歐元瑞郎升幅料遜美元計價

蘇安淳表示，他目前看好金價仍有上升空間，是相對美元而言；由於他繼續看淡美元匯價未來幾個月表現，料歐元及瑞士法郎匯價對比美元將進一步升值，也就是說，持有黃金若以歐元或瑞士法郎計價，其升幅將不及以美元計價般大。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

封面故事

相關字詞﹕美匯 美國減息 金價 瑞銀財富管理蘇安淳（Adrian Zuercher） 封面故事

