來年投資全球股債 回報料勝港元定存

5月資金流入拆息跌 定存利率回落

蘇安淳指出，早於一年半以前，當美國減息周期未開始，聯邦基金利率上端處於5.5厘，港元定存利率亦高達4厘至5厘的時候，他已經因應預期減息周期即將來臨，建議瑞銀財富管理客戶投資於全球股票及債券，原因是這樣可望取得更佳的回報，他以當時買入債券為例，指此舉除了可以鎖定高息外，亦可以在目前的減息周期中賺取債價上升所帶來的額外回報。

美中性利率3厘 減息空間仍大

向前望的話，蘇安淳分析，由於美國勞工市場已轉弱，故聯儲局未來半年仍會再減息3次共0.75厘，故明年首季聯邦基金利率上端料回落至3.5厘。他續說，根據聯儲局的預測，中性利率為3厘，這意味明年首季之後聯邦基金利率仍有進一步下跌空間，這對全球股市及債市均屬正面。

綜合上述分析，蘇安淳預期，一個多元化的全球股票及債券組合在未來12個月回報料仍會跑贏港元定期存款，建議有關存戶可以考慮就此分散投資。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]