瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市

明報記者 葉創成

瑞銀財富管理蘇安淳在《Money Monday》第466期（去年9月16日出版）封面故事專訪中預測，美國經濟增長放緩及通脹回落，令聯儲局可以連環減息，有利美股標指成分股盈利年內可望錄得高單位數增長，支持標指再創歷史新高。

在上文見報該周，美國聯儲局便宣布減息0.5厘，並在去年11月及12月分別再減息0.25厘，即4個月內累積減息共1厘，支持美股標指節節上升，即使今年4月2日美國總統特朗普宣布向全球多國加徵超高稅率的「對等關稅」後曾「閃跌」近兩成，惟隨着「關稅戰」降溫，標指4月7日最低報4835點便掉頭回升，5月已完全收復失地，下半年以來更屢創新高，上周五收報6664點便屬新高，與《Money Monday》第466期封面故事見報前一個交易日、去年9月13日收報的5626點比較，逾一年上升18.45%（見圖1），可見蘇安淳測市準確，故他本月出席「2025瑞銀創新科技行業CEO高峰會」（UBS Disruptive Technology CEO Summit 2025）期間對美國以至全球股市的最新分析亦值得參考。

美就業轉弱 明年通脹料放緩利減息

蘇安淳首先指出，即使美國總統特朗普近月向全球多國加徵「對等關稅」後，將令當地通脹至今年底前升溫，但有關影響料只屬短暫，原因是當地勞工市場已開始轉弱，當地打工仔薪酬增長亦放緩，這對當地通脹所帶來的壓抑作用料於明年上半年開始反映，屆時通脹料放緩，因此假如聯儲局是聚焦於明年而非今年底前通脹表現的話，目前的確已有條件進一步減息，他表示：「美聯儲向來有兩大政策目標──價格穩定及全民就業（The Fed has a dual mandate of price stability and maximum employment），既然當地勞工市場現已轉弱，而且通脹回升料屬短暫現象，當局的確可以進一步減息。」

綜合上述分析，蘇安淳預測，美聯儲上周減息0.25厘後，下月及今年12月議息會議均會再減息0.25厘，加上明年首季料再減息0.25厘，即在上周起計半年內累計減息1厘。

AI資本開支消費勁 美GDP增長料回升

美國勞工市場近月轉弱，加上聯儲局上周重啟減息，令一些投資者擔心當地經濟可能將會出現衰退，而蘇安淳認為這屬過慮，指美國不單不會出現經濟衰退，明年GDP增長便會加快：「我覺得即使美國出現衰退的概率已上升，但這不是我們預測的基準情境（base case）。我們預期在消費及非常強勁的人工智能（AI）資本開支增長帶來下，美國明年GDP增長便會開始加快，這有利當地企業盈利增長，有利上市公司股價進一步上升。」

可以留意的是，中金公司研究部首席海外策略分析師、董事總經理劉剛在上期《Money Monday》封面故事表示，向前望的話，美國GDP增長仍具備三大驅動力，包括（1）AI驅動資本開支增長；（2）將於下月1日開始政府的新財政年度，《大而美法案》帶來財政支出的增加；（3）減息後有利傳統製造業及房地產市場需求恢復，故他並不認為美國經濟會面臨大幅衰退或滯脹風險，料上周聯儲局減息後，GDP增長可能加快。而貝萊德多元資產策略團隊收益投資聯席主管Justin Christofel在《Money Monday》第512期封面故事（上月18日出版）專訪中亦表示，受惠於《大而美法案》帶來的財政刺激，美國明年GDP增長料加快。由此可見，不論是美資貝萊德、歐資瑞銀財富管理及中資中金公司均看好美國明年GDP增長料加快。

美貿赤財赤持續 減息料再推低美匯

蘇安淳一年前測中了美聯儲將開始減息而看好美股，目前他預測美息半年內下跌1厘，而這對美股估值屬正面，亦是他目前繼續看好美股的原因之一。

除了繼續看好美股外，蘇安淳亦繼續看淡美元匯價，料美匯指數今年以來下跌近一成（見圖2）後，未來幾個月仍有沽壓：「我們預期美元匯價仍會繼續處於弱勢，原因是其基本面仍然有不少挑戰，背景是美國始終也面對龐大的貿易赤字及財政赤字。更重要的是，若美國在明年首季前繼續減息的話，美元對比歐洲及亞洲多國貨幣的息差優勢料會進一步收窄，我們覺得這將會反映於美元更弱的匯價上。」

美元匯價轉弱，其實亦反映資金從美國流走轉投全球其他地區尋找投資機會，今年以來美匯指數下跌近一成，港股恒指、MSCI新興市場指數及MSCI亞太指數分別勁升32.33%、24.68%及21.39%，對比美股標指期內13.31%的升幅，均屬更勝一籌（見圖3）。蘇安淳相信，隨着未來幾個月美匯指數料繼續受壓，這有利中國、亞洲及整體新興市場股市繼續跑贏美股。

中國科技公司創新能力強 具投資機會

至於中國股市後市走勢，蘇安淳表示，由於中國股市過去一年多以來已錄得可觀升幅，未來升勢可能將會放緩，指目前投資者買入中國股票前需要多做功課。蘇安淳續說，是次出席「2025瑞銀創新科技行業CEO高峰會」所見，不少中國科技公司具備強大創新能力外，其估值亦遠低於美國同業，可見該板塊仍然有不少投資機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]