經濟
封面故事

瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市

【明報專訊】美國聯儲局上周中舉行議息會議宣布減息0.25厘，延續去年9月開始的減息周期，而早於一年前已經測中美息將大幅下調，而看好美國股市的瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳（Adrian Zuercher），近日再接受專訪預測，明年首季前美聯儲仍會再減息3次共0.75厘，有利當地明年GDP增長加快，故他仍看好美股後市，惟進一步減息料亦會令美匯指數繼續受壓，因此今年以來中國、亞洲及整體新興市場股市跑贏美股的趨勢料持續。

明報記者 葉創成

瑞銀財富管理蘇安淳在《Money Monday》第466期（去年9月16日出版）封面故事專訪中預測，美國經濟增長放緩及通脹回落，令聯儲局可以連環減息，有利美股標指成分股盈利年內可望錄得高單位數增長，支持標指再創歷史新高。

在上文見報該周，美國聯儲局便宣布減息0.5厘，並在去年11月及12月分別再減息0.25厘，即4個月內累積減息共1厘，支持美股標指節節上升，即使今年4月2日美國總統特朗普宣布向全球多國加徵超高稅率的「對等關稅」後曾「閃跌」近兩成，惟隨着「關稅戰」降溫，標指4月7日最低報4835點便掉頭回升，5月已完全收復失地，下半年以來更屢創新高，上周五收報6664點便屬新高，與《Money Monday》第466期封面故事見報前一個交易日、去年9月13日收報的5626點比較，逾一年上升18.45%（見圖1），可見蘇安淳測市準確，故他本月出席「2025瑞銀創新科技行業CEO高峰會」（UBS Disruptive Technology CEO Summit 2025）期間對美國以至全球股市的最新分析亦值得參考。

美就業轉弱 明年通脹料放緩利減息

蘇安淳首先指出，即使美國總統特朗普近月向全球多國加徵「對等關稅」後，將令當地通脹至今年底前升溫，但有關影響料只屬短暫，原因是當地勞工市場已開始轉弱，當地打工仔薪酬增長亦放緩，這對當地通脹所帶來的壓抑作用料於明年上半年開始反映，屆時通脹料放緩，因此假如聯儲局是聚焦於明年而非今年底前通脹表現的話，目前的確已有條件進一步減息，他表示：「美聯儲向來有兩大政策目標──價格穩定及全民就業（The Fed has a dual mandate of price stability and maximum employment），既然當地勞工市場現已轉弱，而且通脹回升料屬短暫現象，當局的確可以進一步減息。」

綜合上述分析，蘇安淳預測，美聯儲上周減息0.25厘後，下月及今年12月議息會議均會再減息0.25厘，加上明年首季料再減息0.25厘，即在上周起計半年內累計減息1厘。

AI資本開支消費勁 美GDP增長料回升

美國勞工市場近月轉弱，加上聯儲局上周重啟減息，令一些投資者擔心當地經濟可能將會出現衰退，而蘇安淳認為這屬過慮，指美國不單不會出現經濟衰退，明年GDP增長便會加快：「我覺得即使美國出現衰退的概率已上升，但這不是我們預測的基準情境（base case）。我們預期在消費及非常強勁的人工智能（AI）資本開支增長帶來下，美國明年GDP增長便會開始加快，這有利當地企業盈利增長，有利上市公司股價進一步上升。」

可以留意的是，中金公司研究部首席海外策略分析師、董事總經理劉剛在上期《Money Monday》封面故事表示，向前望的話，美國GDP增長仍具備三大驅動力，包括（1）AI驅動資本開支增長；（2）將於下月1日開始政府的新財政年度，《大而美法案》帶來財政支出的增加；（3）減息後有利傳統製造業及房地產市場需求恢復，故他並不認為美國經濟會面臨大幅衰退或滯脹風險，料上周聯儲局減息後，GDP增長可能加快。而貝萊德多元資產策略團隊收益投資聯席主管Justin Christofel在《Money Monday》第512期封面故事（上月18日出版）專訪中亦表示，受惠於《大而美法案》帶來的財政刺激，美國明年GDP增長料加快。由此可見，不論是美資貝萊德、歐資瑞銀財富管理及中資中金公司均看好美國明年GDP增長料加快。

美貿赤財赤持續 減息料再推低美匯

蘇安淳一年前測中了美聯儲將開始減息而看好美股，目前他預測美息半年內下跌1厘，而這對美股估值屬正面，亦是他目前繼續看好美股的原因之一。

除了繼續看好美股外，蘇安淳亦繼續看淡美元匯價，料美匯指數今年以來下跌近一成（見圖2）後，未來幾個月仍有沽壓：「我們預期美元匯價仍會繼續處於弱勢，原因是其基本面仍然有不少挑戰，背景是美國始終也面對龐大的貿易赤字及財政赤字。更重要的是，若美國在明年首季前繼續減息的話，美元對比歐洲及亞洲多國貨幣的息差優勢料會進一步收窄，我們覺得這將會反映於美元更弱的匯價上。」

美元匯價轉弱，其實亦反映資金從美國流走轉投全球其他地區尋找投資機會，今年以來美匯指數下跌近一成，港股恒指、MSCI新興市場指數及MSCI亞太指數分別勁升32.33%、24.68%及21.39%，對比美股標指期內13.31%的升幅，均屬更勝一籌（見圖3）。蘇安淳相信，隨着未來幾個月美匯指數料繼續受壓，這有利中國、亞洲及整體新興市場股市繼續跑贏美股。

中國科技公司創新能力強 具投資機會

至於中國股市後市走勢，蘇安淳表示，由於中國股市過去一年多以來已錄得可觀升幅，未來升勢可能將會放緩，指目前投資者買入中國股票前需要多做功課。蘇安淳續說，是次出席「2025瑞銀創新科技行業CEO高峰會」所見，不少中國科技公司具備強大創新能力外，其估值亦遠低於美國同業，可見該板塊仍然有不少投資機會。

