保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員

早前有市場傳言指出，有一名在內地涉及行賄、被當局吊銷執照的律師，來港掛牌成為保險代理。吳維權指出，雖然背景查核計劃未能覆蓋潛在僱員曾於外地違規，但保監局可作出監管。一般而言，若當局知悉代理涉及的違規情况，當局可以通知保險公司，並跟進保險公司處理情况，而保監局自己也能評估獲發牌人士是否符合「合適人選」的要求，實際會以除牌還是其他方法處理，需視乎違規事件的性質，較難一概而論。

擬續「放蛇」監察業界有否違規

「十一」黃金周臨近，今年內地訪客來港投保增長趨勢持續。在過去「五一」黃金周旺季，不少保險銷售人員在尖沙嘴舉牌吸引投保，部分更宣稱有可觀回報。保監局法規執行部主管徐文儀指出，當局在「五一」以「放蛇」（神秘顧客）方式監察，發現存在雖不至犯規但影響業界聲譽的行為，例如代理舉牌的宣傳內容未獲公司批准，也沒有標示保險公司名稱。當局及後通過與保險公司溝通以改善情况，以避免問題惡化至需要紀律處分，未來當局續會考慮以「放蛇」等方式監察。

稱拒賠投訴未見特別上升

據保監局初步統計，今年上半年當局收到的投訴宗數按年上升逾兩成，吳維權稱過去數年經濟活動受疫情影響，連帶降低保險投訴，今年上半年宗數較疫前的2020年仍低兩成，屬正常水平，個案亦沒有集中於個別種類和保險公司，拒賠投訴仍為常見類別，但未見特別上升。另外，保監局首次與香港電台合作，改編保險中介人違規案例並製作為電視連續劇，將於周六（27日）晚上首播。