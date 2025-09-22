明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員

【明報專訊】2024年9月保險業聯會推行首階段保險中介人背景查核計劃，保險公司聘請曾經掛牌的壽險代理時，須向舊僱主查核其曾否涉及違規個案，以免「壞蘋果」在新公司繼續危害客戶和業界。保監局行為監管部主管（署理）吳維權表示，保險公司和代理皆認同計劃對他們有幫助。業界計劃明年1月起，將背景查核通報覆蓋範圍，擴展至約600間壽險經紀公司，他期望計劃可再擴展至銀行保險從業員，金管局對此亦相當支持，現時監管機構正在聽取保險和銀行業界意見，最樂觀情况下期望能在明年1月一同實施。

早前有市場傳言指出，有一名在內地涉及行賄、被當局吊銷執照的律師，來港掛牌成為保險代理。吳維權指出，雖然背景查核計劃未能覆蓋潛在僱員曾於外地違規，但保監局可作出監管。一般而言，若當局知悉代理涉及的違規情况，當局可以通知保險公司，並跟進保險公司處理情况，而保監局自己也能評估獲發牌人士是否符合「合適人選」的要求，實際會以除牌還是其他方法處理，需視乎違規事件的性質，較難一概而論。

擬續「放蛇」監察業界有否違規

「十一」黃金周臨近，今年內地訪客來港投保增長趨勢持續。在過去「五一」黃金周旺季，不少保險銷售人員在尖沙嘴舉牌吸引投保，部分更宣稱有可觀回報。保監局法規執行部主管徐文儀指出，當局在「五一」以「放蛇」（神秘顧客）方式監察，發現存在雖不至犯規但影響業界聲譽的行為，例如代理舉牌的宣傳內容未獲公司批准，也沒有標示保險公司名稱。當局及後通過與保險公司溝通以改善情况，以避免問題惡化至需要紀律處分，未來當局續會考慮以「放蛇」等方式監察。

稱拒賠投訴未見特別上升

據保監局初步統計，今年上半年當局收到的投訴宗數按年上升逾兩成，吳維權稱過去數年經濟活動受疫情影響，連帶降低保險投訴，今年上半年宗數較疫前的2020年仍低兩成，屬正常水平，個案亦沒有集中於個別種類和保險公司，拒賠投訴仍為常見類別，但未見特別上升。另外，保監局首次與香港電台合作，改編保險中介人違規案例並製作為電視連續劇，將於周六（27日）晚上首播。

上 / 下一篇新聞

港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣
港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣
阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘
富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘
紫金黃金基投陣容星光熠熠
紫金黃金基投陣容星光熠熠
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險
《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險
葉創成：為家人認購25手銀債
葉創成：為家人認購25手銀債
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
袁國守：港股第四季見年內高位可期
袁國守：港股第四季見年內高位可期
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
技術取勝：小米處上升通道
技術取勝：小米處上升通道
李聲揚：減息要買債？請三思
李聲揚：減息要買債？請三思
蔡金強：儲能的黃金發展期
蔡金強：儲能的黃金發展期
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
湯文亮：債主變債仔才慘
湯文亮：債主變債仔才慘
陳永傑：銀主趁市旺出貨
陳永傑：銀主趁市旺出貨
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
王品弟：新政減息為樓市添動力
王品弟：新政減息為樓市添動力
御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平
御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
長期持續投資 助實現理想回報
長期持續投資 助實現理想回報