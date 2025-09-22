阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股

恒科指今年暫升四成 跑贏納指

今年迄今，恒生科技指數大漲逾四成，遠跑贏同期上漲約17%的納斯達克指數（見圖）。這波漲勢始於年初中國人工智能公司深度求索（DeepSeek）在AI領域取得突破，同時內地晶片研發也有所進展，例如傳出阿里巴巴及百度（9888）自研晶片已顯現成效的消息。從公司股價來看，阿里、騰訊及百度股價今年分別上漲96%、55%及59%，或顯示外資對曾因監管整治及經濟困境而受創的中資科網平台行業重拾信心。

恒指走勢方面，黃國英資產管理合伙人及基金經理黃國英認為，目前恒指整體走勢仍偏向上升，料最近升勢或反映外資增加中資比重，尤其主要買入阿里、騰訊等大型科技股；上一次恒指突破26,000點的時候，傳統股份如匯控（0005）表現較佳。他認為，在「北水」與外資流入保持穩定下，恒指後市仍可保持樂觀。

分析：外資流入 恒指料偏向上升

談及恒指能否在26,000點站穩，黃認為應可穩住，若跌破再重新組織則較困難。即使中國AI晶片龍頭寒武紀（滬：688256）股價短期有所回落，但投資者較成熟，認為屬技術性的出售，故未拖累整體行情。

匯豐高盛摩通上調阿里目標價

另一方面，主要券商普遍上調阿里巴巴目標價。富瑞目標價172元，維持「買入」投資評級；匯豐將目標價由156元升至185元，維持「買入」；高盛由158元上調至174元，維持「買入」；摩根大通則由135元上調至165元，給予「增持」。

明報記者 黃志偉