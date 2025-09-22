明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣

【明報專訊】虛擬資產概念日趨受捧，不少本港上市公司也開始密密「囤幣」，即買入比特幣等虛擬資產，以提升市場關注度，乃至推升股價。以比特幣為例，今年迄今其價格升逾24%，本港兩大重倉比特幣的上市公司博雅互動（0434）及藍港互動（8267），其股價亦隨之水漲船高，同期分別累升47%及30%。早前博雅互動再以配股方式籌得3.7億元買入245枚比特幣，持貨量達4091枚。有本港虛擬資產業界稱，見及上市公司「囤幣」需求日趨殷切，正探討如何將其轉化成商機。但也有指虛擬資產價格仍有較大波動風險，配股等做法預計不是多數港股上市公司的主要買幣策略。

明報記者 楊括

綜觀環球市場，早已不乏藉「囤幣」而成為市場焦點的企業，包括被指持貨量巨大甚至可影響比特幣價格的微策略（美：MSTR）（見表），該公司以階段性槓桿和融資大量買入比特幣，被視為數碼資產儲備財庫（Digital Asset Treasury, DAT）。在本港，早前華檢醫療（1931）、華興資本（1911），以及馬雲有份持股的雲鋒金融（0376）等上市公司，先後宣布認購以太幣、幣安幣等虛產。

業界：港股「幣股聯動」探索空間大

本港虛產行業協會香港數字資產上市公司聯合會曾公布，稱現時港股上市公司中，若計算持有虛產市值及投入到合規牌照申請和營運涉及的虛產，市值總體未超過20億美元，而聯合會49個成員企業中（其中港股上市公司共38家），據聞不少有「囤幣」計劃。該會會長張華晨指出，上市公司是打通傳統金融和數位資產流動性的較佳媒介，而港股上市公司現在的持幣量及其市值之間仍有很大的「幣股聯動」探索空間。

國富量子稱囤幣需求增 研轉化商機

張華晨同時為國富量子創新（0290）聯席行政總裁，該公司去年3至8月間曾買入當時貨值3600萬元的比特幣，最新公司在5月曾售出20個比特幣，獲利694萬元。張華晨透露，公司當時以約每枚6萬美元的價格買入上述比特幣持倉，未來會視乎情况再買入相關資產。不過他稱買賣虛產只是公司業務一部分，主業仍是資產管理等金融服務。他也指出，見及市面上「囤幣」需求日增，公司已收到大量查詢，正致力藉由向相關潛在客戶提供金融服務，開拓更多元收入來源。

分析：虛幣有炒燶風險 配股掃貨非主流

不過，若想在港股市場複製微策略的「比特幣DAT策略」，有市場人士直言難度較高，因港股配股、發新股等融資方式每次均需按《上市規則》尋求股東批准（除非已預先獲股東一般授權），相較而言美股上市企業可借由按市價發行（at-the-market offering, ATM）、於獲批後一段時間隨時從市場募資。因此相信若有華資企業希望複製微策略「囤幣」做法，預計仍會首選在美股市場做相關部署。不過該人士也指出，虛擬資產價格仍可能大起大落，現金乃至配股買幣仍有「炒燶」風險，到時上市企業或難向股東交代，故相信若多數港股上市企業冀買幣，則仍會以小範圍現金「試水溫」為先，而非配股「掃貨」。

上 / 下一篇新聞

阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員
保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘
富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘
紫金黃金基投陣容星光熠熠
紫金黃金基投陣容星光熠熠
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險
《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險
葉創成：為家人認購25手銀債
葉創成：為家人認購25手銀債
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
袁國守：港股第四季見年內高位可期
袁國守：港股第四季見年內高位可期
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
技術取勝：小米處上升通道
技術取勝：小米處上升通道
李聲揚：減息要買債？請三思
李聲揚：減息要買債？請三思
蔡金強：儲能的黃金發展期
蔡金強：儲能的黃金發展期
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
湯文亮：債主變債仔才慘
湯文亮：債主變債仔才慘
陳永傑：銀主趁市旺出貨
陳永傑：銀主趁市旺出貨
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
王品弟：新政減息為樓市添動力
王品弟：新政減息為樓市添動力
御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平
御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
長期持續投資 助實現理想回報
長期持續投資 助實現理想回報