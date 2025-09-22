港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣

明報記者 楊括

綜觀環球市場，早已不乏藉「囤幣」而成為市場焦點的企業，包括被指持貨量巨大甚至可影響比特幣價格的微策略（美：MSTR）（見表），該公司以階段性槓桿和融資大量買入比特幣，被視為數碼資產儲備財庫（Digital Asset Treasury, DAT）。在本港，早前華檢醫療（1931）、華興資本（1911），以及馬雲有份持股的雲鋒金融（0376）等上市公司，先後宣布認購以太幣、幣安幣等虛產。

業界：港股「幣股聯動」探索空間大

本港虛產行業協會香港數字資產上市公司聯合會曾公布，稱現時港股上市公司中，若計算持有虛產市值及投入到合規牌照申請和營運涉及的虛產，市值總體未超過20億美元，而聯合會49個成員企業中（其中港股上市公司共38家），據聞不少有「囤幣」計劃。該會會長張華晨指出，上市公司是打通傳統金融和數位資產流動性的較佳媒介，而港股上市公司現在的持幣量及其市值之間仍有很大的「幣股聯動」探索空間。

國富量子稱囤幣需求增 研轉化商機

張華晨同時為國富量子創新（0290）聯席行政總裁，該公司去年3至8月間曾買入當時貨值3600萬元的比特幣，最新公司在5月曾售出20個比特幣，獲利694萬元。張華晨透露，公司當時以約每枚6萬美元的價格買入上述比特幣持倉，未來會視乎情况再買入相關資產。不過他稱買賣虛產只是公司業務一部分，主業仍是資產管理等金融服務。他也指出，見及市面上「囤幣」需求日增，公司已收到大量查詢，正致力藉由向相關潛在客戶提供金融服務，開拓更多元收入來源。

分析：虛幣有炒燶風險 配股掃貨非主流

不過，若想在港股市場複製微策略的「比特幣DAT策略」，有市場人士直言難度較高，因港股配股、發新股等融資方式每次均需按《上市規則》尋求股東批准（除非已預先獲股東一般授權），相較而言美股上市企業可借由按市價發行（at-the-market offering, ATM）、於獲批後一段時間隨時從市場募資。因此相信若有華資企業希望複製微策略「囤幣」做法，預計仍會首選在美股市場做相關部署。不過該人士也指出，虛擬資產價格仍可能大起大落，現金乃至配股買幣仍有「炒燶」風險，到時上市企業或難向股東交代，故相信若多數港股上市企業冀買幣，則仍會以小範圍現金「試水溫」為先，而非配股「掃貨」。