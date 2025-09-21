明報新聞網
經濟
企業地球村

六段婚姻 現任妻為「中國姑娘」

【明報專訊】埃里森不只在科技界是長青樹，在其婚姻生涯也一樣長青。埃里森前後共有六段婚姻，多任前妻中有前台接待員、言情小說家、烏克蘭裔模特兒等，最近一任是內地網民所稱的「中國姑娘」，現年34歲，與埃里森相距47年，亦較埃里森兒子大衛小約8年。

兩人相距47歲 育4年幼子女

據內地媒體報道，埃里森現任妻子Jolin Zhu中文名字為朱喬琳，出生於遼寧瀋陽，高中轉赴美國留學，2012年獲得國際研究學士學位。埃里森一直未有主動披露妻子身分，只是去年11月密歇根大學發聲明鳴謝埃里森財力支持時，連帶提及埃里森妻子Jolin，才使這段婚姻曝光。英國《金融時報》引述認識埃里森的人士稱，兩人已育有4名年幼子女。

埃里森首段婚姻是於1967年開始，與主修中國歷史的Adda Quinn共結良緣。英國《太陽報》報道，Adda Quinn曾埋怨埃里森「大花筒」，斥1000美元買一輛單車，當時月入只有1600美元時，又借3000美元買一艘帆船。

第二任太太是Nancy Wheeler Jenkins，於1977年結婚。《CEO Today》指出，第二任太太曾於甲骨文股價飈升前放棄股份，令她懊悔不已。

1983年埃里森迎娶Barbara Boothe，她曾是甲骨文前身Relational Software的前台接待員，同時亦是大衛與梅根之母，惟婚姻維持3年便告終。

第4次結婚 喬布斯任婚禮攝影師

後來2003年埃里森與愛情小說家Melanie Craft結婚，更獲蘋果（美：AAPL）創辦人喬布斯（Steve Jobs）做婚禮攝影師。

2010年埃里森娶烏克蘭裔模特兒Nikita Kahn為妻，相識時對方19歲，同樣與埃里森相距47年之多。

