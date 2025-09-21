明報新聞網
經濟
企業地球村

「科技界長青樹」埃里森 勢成媒體大亨

【明報專訊】今年81歲的甲骨文（美：ORCL ）聯席創辦人埃里森（Larry Ellison）月初成全球新聞主角，全憑公司與OpenAI的大額合約消息，刺激公司股價一度急飈逾四成，令埃里森曾一躍成全球首富。外媒指出，近年埃里森或被視為過氣人物，但相關消息印證他並無滯後，更有他身邊人形容，埃里森作風是觀察市場，不爭做第一，被封為「科技界長青樹」。據報TikTok美國業務未來有可能落入甲骨文之手，加上埃里森兒子接連提購電影公司，埃里森有望擴大勢力，晉身成新一代傳媒大亭。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、CNN、《紐約時報》、《華爾街日報》、CNBC、《新民晚報》、《太陽報》

甲骨文再次獲市場注視，緣於兩周前據報甲骨文與OpenAI簽訂合約，向對方提供運算服務，約5年內涉資3000億美元，帶動甲骨文股價一日急飈36%，市值漲至約9330億美元，埃里森帳面身家亦於一周內急增逾1000億美元至近4000億美元，一度從特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克手上奪得首富寶座。

過去十多年多隻科網巨擘崛起，加上人工智能（AI）概念炒起，去年「美股七俠」（Magnificent 7）股價騰飛，惟甲骨文並未躋身其中，當時埃里森亦未被視為最新一波科網潮的領軍角色。

英國《金融時報》評論，本世紀一代科技領袖崛起時，一度令埃里森看似過氣人物。即使甲骨文數據庫或在政府及企業電腦系統佔據重要位置，卻不似是科網界未來的重心。近期他亦沒有推動甲骨文斥下巨資在雲端運算界爭一席位，任由行業一直被亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、Google主導。

不爭第一 生存到最後才重要

不過，從今次甲骨文或奪得OpenAI大額合約來看，證明埃里森沒有落後於人，只是按其作風行事。《金融時報》引述一名與埃里森密切工作的人稱，埃里森長期留意科技轉型，其他科網大亨或在新科技萌芽之際殺出一條路，他卻靜待市場發展，「觀察哪裏有生意，哪裏有錢流動」。消息人士稱，埃里森不在乎要做第一，誰能生存到最後才重要。近期AI來勢淘淘，埃里森可能出乎意料地令甲骨文與雲端運算的龍頭正面交鋒。

Synovus Trust Company資深投資組合經理Daniel Morgan形容，這一刻對甲骨文而言是分水嶺，好比Nvidia（英偉達）（美：NVDA）旗下AI晶片業務開始跑贏遊戲業務之際。他回顧一年前甲骨文仍在跌跌撞撞找出路，現在大家驚覺甲骨文策略非常成功。

與特朗普關係良好 或入主TikTok

曾是埃里森弟子的Salesforce行政總裁Marc Benioff形容，埃里森「獨樹一幟」，能在矽谷風生水起50年，可謂無人能及，觀乎其他人有的已逝世，有的退休，埃里森仍堅毅不懈。

《金融時報》提到，近期甲骨文前路行得更暢順，很大部分歸功於埃里森得力助手Safra Catz。

該報稱，現任甲骨文財務總監的Safra Catz與特朗普關係密切，2016年曾是特朗普總統過渡小組成員，或有助埃里森與特朗普維持良好關係，相信這種政治恩惠體現在甲骨文擊敗宿敵微軟，獲選為TikTok美國業務的假定少數股東。

自2020年起，甲骨文開始託管TikTok的美國數據，緩解美國的國安風險。自上周特朗普再次推遲字節跳動剝離TikTok美國業務的期限後，《華爾街日報》引述消息稱，TikTok美國業務將由連甲骨文在內的財團控制八成股份。若一如傳聞甲骨文入主TikTok美國業務，加上近期埃里森家族進軍電影界，埃里森到時不止是科技界長青樹，更有望成為新一代傳媒大亭。

子收購派拉蒙後 擬競投華納兄弟

今年埃里森兒子大衛（David Ellison）收購派拉蒙影業，出價80億美元，有望連帶控制CBS、MTV等美國電視網。據報大衛意猶未盡，正準備競投華納兄弟探索（美：WBD），涉資或逾700億美元。

《紐約時報》指出，大衛收購華納兄弟探索的資金中，許多是來自其父埃里森，又引述一名娛樂公司管理層，他嘲笑大衛花費甚巨才能躋身電影業。

《金融時報》則引述一名曾與埃里森密切工作的人士反駁，荷李活電影公司高層以為埃里森「只是個向電影公司開支票的有錢人」，其實「他正向他們示範如何經營電影公司。」

分析：埃里森將在新聞界「話事」

商業作家William Cohan則從政治出發，稱支持特朗普的埃里森將在新聞界「話事」（Own the news）。文章指出，埃里森已在CBS與派拉蒙影業成主要持份者，現在華納兄弟旗下的CNN、HBO，以及TikTok主要股份均有機會成為其囊中物。若一切如所預料，埃里森將成為美國有史以來最強大的媒體及娛樂大亨之一。

William Cohan批評，埃里森與特朗普關係良好，特朗普或正拉攏一名異常強大的媒體盟友，這種情况卻是美國最不想要的。他將埃里森與另一位傳媒大亨梅鐸類比，稱梅鐸曾締造霍士新聞，加劇美國人的政治分化，憂慮埃里森現時進軍傳媒業的戰略，將帶來類似的嚴重後果。

面對埃里森父子今年大展拳腳，LightShed Partners分析員Richard Greenfield表示，所有拼圖堆在一起，儘管輪廓尚未清晰，但有一點肯定：「埃里森家族會處於中心。」

