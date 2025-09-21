京東伙華潤隆地 料灣仔「京東MALL」明年開業

租用灣仔華潤灣景中心2樓全層

京東指出，京東MALL將匯聚國際知名品牌及內地科技品牌，將為香港市民帶來全新的家電數碼一站式購物體驗，並有望打造香港科技消費新地標，將更多又好又便宜的商品帶給香港消費者。據中藝官方公布，灣仔旗艦店最後營業日期為昨日（9月20日）。

京東MALL相關負責人表示，在多年實踐中，京東MALL已沉澱較成熟的運營模式與豐富的品牌資源。未來京東MALL將依托強大的供應鏈與數字化能力，攜手本地合作伙伴打造集潮流、科技與體驗於一體的全新商業地標。

與深圳南山店形成聯動戰略佈局

京東稱，作為京東旗下零售創新業態，京東MALL已在全國累計開設24間門店，重點佈局內地一線城市和核心省會城市。截至目前，京東MALL全渠道累計在售超20萬件潮流商品，包括家用電器等業態。

值得留意是，今年6月京東與華潤集團已在深圳簽署戰略合作協議，雙方將圍繞香港及海外市場拓展，在消費品、能效管理、商業地產、醫藥健康、產業金融、物流服務及數字化建設等領域開展全方位深度合作。京東指，在此背景下，華潤為京東MALL香港首店的物業選址提供了關鍵支持。

此外，京東MALL深圳南山店已於2025年9月正式開業，未來隨着香港首店開業，京東MALL將在大灣區形成「雙MALL聯動」的戰略佈局，吸引更多國內外優秀品牌入駐與合作，推動區域消費升級與商業生態融合。