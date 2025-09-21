原執董謝偉業入稟法院 要求頒令接管清晰醫療

向兩CEO等尋求索償

本報記者曾經致電胡定旭，但在截稿前，尚未能夠聯絡到。另由於該集團面臨接管令相關的官司，會否影響股東特別大會的舉行，現階段仍屬未知之素。根據謝偉業一方的入稟狀顯示，他要求法院頒令派員接管及管理清晰醫療，並引用公司條例委派獨立人士，去展開調查並將結果匯報法院。

至於在狀告清晰醫療董事及顧問公司方面，他的矛頭直指執行董事兼行政總裁蔣波及另一執行董事兼聯席行政裁許勇之外，並爆出今年4月15日原來新世界（0017）執行董事鄭志恒，擬和藥明康德（2359）進行清晰醫療的股份交易，但蔣一方向聯交所投訴公司招股文件存在問題，致公司要停牌去處理，質疑由蔣等決定公司停牌的動機別有所圖。謝認為，胡及獨董們未有做好監督，致問題叢生，反而他落入被罷免職務的下場。因此他是次入稟，擬向蔣、許及UO尋求損害賠償。