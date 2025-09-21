峻弦4房減價百萬易手 帳面仍賺136萬

成交價2098萬 實呎14932元

有投資者積極物色筍盤，中原高級資深區域營業經理王秀芬表示，減息後鰂魚涌太古城成交速度明顯加快，本月暫錄19宗，最新一宗成交為景天閣中層F室，實用589方呎，兩房望市景，附企理裝修，最新以910萬元成交，實呎15,450元。據了解，買家為投資者，見區內租賃需求強勁，同類型單位租金約2.7萬至2.8萬元，若以成交價計，即享租金回報約3.6厘至3.7厘，故把握時機入市作收租用途。

翻查資料，登記原業主為陳莉敏（QUEENIE），與前落選港姐名字相同，料為同一人，她於2020年3月以1145萬元買入單位，持貨逾5年，轉手帳面蝕讓235萬元或約兩成，計及交易使費，實際蝕近300萬元或26%離場。

THE HADDON單日售出20伙

一手市場未有全新盤推售，成交以餘貨為主，全日售出逾30伙，其中恒地（0012）旗下單幢式新盤THE HADDON單日售出20伙。

另已屆現樓、路勁（1098）牽頭發展的屯門掃管笏管翠路凱和山，昨日售出最後一伙兩房（開放式廚房）連天台特色戶，為1座20樓E室，實用477方呎，連281方呎天台，成交價514.59萬元，實呎10,788元。據悉，買家為新婚夫婦，參觀現樓後認為間隔實用和景觀開揚，加上設有獨立天台空間，決定入市作自住之用。

凱和山兩房連天台特色戶逾514萬沽

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，近期減息步伐已經展開，帶動買家把握時機入市，項目再售出特色單位，反映相關類型的單位具承接力。

[香港地產]