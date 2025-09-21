明報新聞網
經濟

美10年期債息升至4.139厘

【明報專訊】美國聯儲局議息後，從主席鮑威爾發言來看，市場預計會持續謹慎減息，芝商所Fedwatch工具顯示，市場對下月減息0.25厘預期已從前周的79%升至91.9%、對12月聯邦基金利率目標區間下調到3.5厘至3.75厘的預期也從74%升至78.6%。不過，2年及10年期國債息保持升勢，其中10年期美債息升0.9%至4.139厘，全周升2%。聯儲局內部對減息力度有分歧，新任理事米蘭希望說服其他聯儲局決策者更快減息；明尼亞波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利支持聯儲局上周減息0.25厘，認為今年餘下兩次議息進行相同幅度減息是合適做法。

米蘭：減息標誌聯儲局已開啟寬鬆周期

雖然已獲委任為聯儲局理事，但米蘭仍保留白宮經濟顧問委員會（CEA）主席職位，目前處於無薪休假。米蘭強調自己是獨立的政策制定者、沒有得到總統特朗普的投票指示。談及減息步伐時，他表示上周減息標誌聯儲局已經開啟寬鬆周期，中性利率水平才是適合目前經濟環境的設定，而經濟不存在通脹風險。

另一邊廂，支持緩步減息的卡什卡利稱，美國失業率有急升風險，令聯儲局有需要採取行動支持勞動市場，不過如果就業市場疲弱程度超過預期，當局可更快地減息。他認為，除非出現關稅稅率大幅提高等情况，否則以當前關稅水平而言，加上進口商品在美國消費的佔比小，估計通脹率不會急升至遠高於3%的水平。

相關字詞﹕鮑威爾 失業率 聯儲局 通脹 關稅 特朗普 美國 美債 減息

