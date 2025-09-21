美10年期債息升至4.139厘

米蘭：減息標誌聯儲局已開啟寬鬆周期

雖然已獲委任為聯儲局理事，但米蘭仍保留白宮經濟顧問委員會（CEA）主席職位，目前處於無薪休假。米蘭強調自己是獨立的政策制定者、沒有得到總統特朗普的投票指示。談及減息步伐時，他表示上周減息標誌聯儲局已經開啟寬鬆周期，中性利率水平才是適合目前經濟環境的設定，而經濟不存在通脹風險。

另一邊廂，支持緩步減息的卡什卡利稱，美國失業率有急升風險，令聯儲局有需要採取行動支持勞動市場，不過如果就業市場疲弱程度超過預期，當局可更快地減息。他認為，除非出現關稅稅率大幅提高等情况，否則以當前關稅水平而言，加上進口商品在美國消費的佔比小，估計通脹率不會急升至遠高於3%的水平。