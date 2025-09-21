美股「四巫日」三大指數齊創新高 iPhone 17銷情佳 蘋果股價連升6日

明報記者 楊括

美股三大指數中，道指收報46,315點，升172點或0.4%。標普500指數收報6664點，升32點或0.5%。納指收報22,631點，升160點或0.7%。全周計，道指升1.1%，標普500指數升1.2%，納指升2.2%。港股ADR普遍走軟，京東（9618）ADR較本港上周五收市價跌近2%。騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）及港交所（0388）ADR偏軟。建行（0939）、工行（1398）ADR分別跌逾0.4%及0.5%；但匯控（0005）ADR升逾1%。

分析：蘋果新機開售料帶動港相關概念股

香港股票分析師協會理事連敬涵認為，港股大市向好，加上蘋果新機開售料可短期帶動港股相關概念股，但長期仍待觀察。他引述大摩報告指逾90%受訪美國投資者有意增持中國資產，預計納斯達克金龍指數等美市中國概念板塊及港股可持續受推動。此外中美關係平穩、TikTok出售事宜有進展，預計也會漸進式推升大市。

值得留意是，早前美國參議否決臨時撥款法案，總統特朗普警告聯邦政府10月或停擺，有指市場或因此陷短期波動。連敬涵指美國近乎一年一度面臨此情况，過往都能解決，相信是次也是短期市場雜音，美港市場未必會受挫。

歐三大指數收跌 現貨金升1.1%

另一邊廂，歐洲三大指數收市微跌。英國富時100指數收報9216點，跌0.12%。法國CAC指數收報7853點，跌1點。德國DAX指數收報23,639點，跌0.15%。此外，現貨金收報每盎司3684.98美元，升1.1%；12月紐約期金收報每盎司3705.8美元，升0.7%。由於市場有指石油供應持續供過於求，倫敦布蘭特期油收報每桶66.68美元，跌1.1%。紐約期油收報每桶62.68美元，跌1.4%。