經濟

美股「四巫日」三大指數齊創新高 iPhone 17銷情佳 蘋果股價連升6日

【明報專訊】美股適逢四期結算日或俗稱「四巫日」，三大指數上周五齊創高位；納指升最多，升0.7%。美股走勢無視債息向上及金價上升，市場焦點所在的科技股個別發展，其中受惠於iPhone 17系列銷情佳，蘋果（美：AAPL）股價最突出，單日升3.2%，連升6日（見圖）。全周計，主要科技股全周仍做好（見表1）。在市場近月熱炒其他科技股時，蘋果自6月中起逐步走高。此外美匯指數昨晚回升，但全周而言非美貨幣仍呈強勢，料影響出口；歐股普遍向下，當中航運股表現欠佳，龍頭馬士基股價明顯受壓，股價跌逾5%（見表2）。反映中概股走勢的納斯達克金龍指數跌0.25%，港股ADR亦回軟。

明報記者 楊括

美股三大指數中，道指收報46,315點，升172點或0.4%。標普500指數收報6664點，升32點或0.5%。納指收報22,631點，升160點或0.7%。全周計，道指升1.1%，標普500指數升1.2%，納指升2.2%。港股ADR普遍走軟，京東（9618）ADR較本港上周五收市價跌近2%。騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）及港交所（0388）ADR偏軟。建行（0939）、工行（1398）ADR分別跌逾0.4%及0.5%；但匯控（0005）ADR升逾1%。

分析：蘋果新機開售料帶動港相關概念股

香港股票分析師協會理事連敬涵認為，港股大市向好，加上蘋果新機開售料可短期帶動港股相關概念股，但長期仍待觀察。他引述大摩報告指逾90%受訪美國投資者有意增持中國資產，預計納斯達克金龍指數等美市中國概念板塊及港股可持續受推動。此外中美關係平穩、TikTok出售事宜有進展，預計也會漸進式推升大市。

值得留意是，早前美國參議否決臨時撥款法案，總統特朗普警告聯邦政府10月或停擺，有指市場或因此陷短期波動。連敬涵指美國近乎一年一度面臨此情况，過往都能解決，相信是次也是短期市場雜音，美港市場未必會受挫。

歐三大指數收跌 現貨金升1.1%

另一邊廂，歐洲三大指數收市微跌。英國富時100指數收報9216點，跌0.12%。法國CAC指數收報7853點，跌1點。德國DAX指數收報23,639點，跌0.15%。此外，現貨金收報每盎司3684.98美元，升1.1%；12月紐約期金收報每盎司3705.8美元，升0.7%。由於市場有指石油供應持續供過於求，倫敦布蘭特期油收報每桶66.68美元，跌1.1%。紐約期油收報每桶62.68美元，跌1.4%。

