美SEC將推動修例 呼應特朗普棄季績

阿特金斯對特朗普的建議表示歡迎，並透露已跟對方談論，原則上「我認為建議修改現有的規則，將推動改進，我們會考慮，並繼續推進」。他說，若規則變更獲得批准，未來將由上市企業自行決定業績是否改為半年報，又或維持季績發布。他認為，為了股東和上市企業的利益，市場可決定適當的節奏。

現行法規要求上市企業發表季度報告，但提供前景預測則是自願性質。特朗普本周早前建議將業績發布改為半年報，稱這將「節省資金，讓管理層專注於妥善經營企業」。任何規則改變只需在SEC獲多數票即可通過。目前共和黨在SEC佔多數席位，另有一個空缺席位。

業績發布改為半年報的議題引發了激烈爭論。反對者認為，這將令企業透明度降低，損害投資者利益，尤其是那些不像華爾街機構那樣擁有充足資源的散戶。支持者則表示，半年業績周期使企業專注於長期業務。今年早前，挪威主權財富基金建議改為半年報，理由是延長報告期限將使其專注於長期發展。

此外，明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）昨表示，他支持美聯儲本周減息的決定，並認為今年再減息兩次是適合的。他在其銀行網站發表的一篇文章表示：「我認為失業率急劇上升的風險，令美聯儲需採取措施來支持就業市場。」

達利奧：美債務恐危及貨幣秩序

橋水基金創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）則警告，美國政府債務的累積正危及貨幣秩序。他表示，美國超支30%，並需出售12萬億美元的債務，全球市場對這類債務沒有同樣的需求，造成供需失衡。

