日央行擬售ETF 年涉325億 早過市場預期 日股創新高後倒跌

根據三菱日聯的估算，截至9月中，日本央行持有的ETF市值約79.5萬億日圓（約4.18萬億港元），未實現收益約43.8萬億日圓（約2.3萬億港元）。日本央行行長植田和男表示，出售ETF的決定，與股市水平無關，按照目前計劃，央行出售所有ETF可能需超過100年。他說，緩慢出售ETF是合適的，並希望日本央行未來的管理層繼續推動出售ETF的進程。

持約7%日股資產

日本央行表示，當相關程序準備就緒，將開始沽出ETF持倉，並可能在未來的政策會議調整出售速度，務求將對金融市場的影響降至最低。該央行由2010年至去年一直增持ETF，並在2013年起的「安倍經濟學」時期大幅增持，以應對通縮。根據彭博社匯編的數據，日本央行透過ETF持有相當於日本股市約7%的資產。

出售ETF是日本央行縮減資產負債表規模的重要舉措。根據路透社的數據，日本央行的資產負債表規模相當於日本GDP的125%，在主要央行排名第一。有別於政府債券，ETF沒有到期日，因此除非央行出售，否則不會從央行的資產負債表消失。今次減持是擺脫「安倍經濟學」時期超寬鬆政策的重要一步。此外，日本央行也計劃每年出售價值約50億日圓（約2.6億港元）的房地產投資信託基金（REIT）。

日本央行昨維持經濟將繼續溫和復蘇的判斷，但警告美國關稅正遏抑製造商的利潤。植田和男表示，迄今未見到美國關稅對日本經濟的顯著影響，將仔細研究更多數據，以尋找美國關稅將如何影響日本經濟的線索。市場認為，此番言論意味日本央行可自由決定下次加息的時間。

市場上調10月加息預期

雖然多數委員在今次議息會議支持利率不變，但高田創和田村直樹兩名委員投反對票，並支持加息至0.75厘，令市場上調對日本央行下月加息的預期。隔夜指數掉期（OIS）顯示，交易員昨押注10月加息的概率升至54%，相比周四此概率為34%。日本兩年期國債孳息高見0.92厘，是2008年以來高位。日圓兌每美元昨先升後回，由147.2回落至148水平；每百日圓兌港元回落至5.23算。

盛寶銀行首席投資策略師Charu Chanana指出，儘管多數委員仍傾向穩健的政策路徑，但兩名委員投反對票的決定，反映日本央行內部的鷹派壓力增強，會議辯論正傾向於加快利率正常化。不過三菱日聯指出，鑑於美國經濟放緩的前景，以及美聯儲減息的趨勢，日本央行可能較難採取相反的加息行動。

昨公布的日本8月消費者物價指數（CPI），在剔除生鮮食品後按年增長2.7%，較7月的3.1%升幅顯著回落，是9個月來首次跌至3%以下，惟食品價格推高整體通脹的格局未變。

（綜合報道）

[國際金融]