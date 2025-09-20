荃灣永順街住宅地招標 最高估值逾17億

【明報專訊】屯門海珠路住宅官地上月中以每呎樓面地價高達3860元批出後，政府最新推出本季唯一一幅住宅官地招標。地政總署公布，以公開招標出售荃灣永順街與德士古道交界的荃灣市地段第441號用地，地皮面積約7萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面約43.48萬方呎，買方按照賣地條件，須興建的體弱長者家居照顧服務隊處所、留宿特殊幼兒中心和停車處。地皮將於9月26日招標，並於11月14日截標。
鄰近環宇海灣 料可提供780伙
地皮鄰近新晉屋苑環宇海灣，距港鐵荃灣西站約10分鐘步程，預計可提供約780伙，綜合市場人士估計，地皮估值約12.15億至17.35億元，預計每方呎樓面地價約2800至4000元。
美聯測量師行董事林子彬表示，荃灣區發展成熟，民生配套完善，不過中標者需興建社福機構設施，以及需提供公眾停車場，此將增加建築成本及發展時間，但佔比較細，影響輕微，料在減息效應帶動下，發展商競投意欲亦將提高，料以大型發展商及財團入標為主。
遠展油柑頭地申建住宅 獲城規會有條件下批准
另城規會昨日審議數宗改劃申請，其中由遠展（0035）持有的一幅油柑頭綠化地，擬興建住宅613伙，城規會部分同意相關申請。上述申請地點鄰近油柑頭配水庫，地皮面積約6.5萬方呎，2023年申請改作住宅發展，擬建3幢26至27層高住宅大廈，提供613伙，另設3.25萬方呎的社福設施，總面積約30.89萬方呎。此外，英皇國際（0163）今年初就淺水灣商場The Pulse，向城規會將部分樓層申請改建為酒店，提供約96間客房，涉及樓面約7.1萬方呎，城規會昨日在有條件下批准其申請。