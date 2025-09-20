荃灣永順街住宅地招標 最高估值逾17億

鄰近環宇海灣 料可提供780伙

地皮鄰近新晉屋苑環宇海灣，距港鐵荃灣西站約10分鐘步程，預計可提供約780伙，綜合市場人士估計，地皮估值約12.15億至17.35億元，預計每方呎樓面地價約2800至4000元。

美聯測量師行董事林子彬表示，荃灣區發展成熟，民生配套完善，不過中標者需興建社福機構設施，以及需提供公眾停車場，此將增加建築成本及發展時間，但佔比較細，影響輕微，料在減息效應帶動下，發展商競投意欲亦將提高，料以大型發展商及財團入標為主。

遠展油柑頭地申建住宅 獲城規會有條件下批准

另城規會昨日審議數宗改劃申請，其中由遠展（0035）持有的一幅油柑頭綠化地，擬興建住宅613伙，城規會部分同意相關申請。上述申請地點鄰近油柑頭配水庫，地皮面積約6.5萬方呎，2023年申請改作住宅發展，擬建3幢26至27層高住宅大廈，提供613伙，另設3.25萬方呎的社福設施，總面積約30.89萬方呎。此外，英皇國際（0163）今年初就淺水灣商場The Pulse，向城規會將部分樓層申請改建為酒店，提供約96間客房，涉及樓面約7.1萬方呎，城規會昨日在有條件下批准其申請。