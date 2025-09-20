明報新聞網
經濟

灣仔太極軒138全幢5.5億易手

【明報專訊】政府推出一系列措施加快興建學生宿舍，有投資者搶先購入全幢物業。據一手住宅物業銷售資訊網資料，灣仔莊士敦道136號及石水渠街2號的服務式住宅太極軒138（CHI 138），全幢以5.5億元易手，以房間數目107伙計，每間房間平均價值約514萬元。據悉，項目提供107伙，面積介乎290至2400方呎，備多款戶型，由開放式戶至3房複式不等。

廖偉麟4750萬沽擺花街舖

另資深投資者、正八集團主席廖偉麟再度沽貨減磅，最新以4750萬元售出中環擺花街46號中晶商業大廈地下1號舖，商舖面積約1802方呎，連約出售，呎價約2.63萬元，商舖現由書店BOOK@ZINE租用，月租約16.3萬元，即買家可享租金回報約4.1厘。

翻查資料，廖偉麟2020年以1.418億元，向資策（0497）購入該廈地下1及2號商舖，兩舖合共3409方呎，折合呎價約4.16萬元。若以呎價計，即廖氏出售1號舖的呎價，較2020年購入呎價低37%。市場消息指出，廖氏亦放售中晶商業大廈地下2號舖，面積約1607方呎，據悉意向價6000萬元，折合呎價約3.73萬元。

此外，美聯集團行政總裁（住宅）暨工商舖行政總裁馬泰陽表示，近月利好因素湧現，有助延續工商舖交投的旺勢。他又指出，當經濟好轉，非住宅物業租賃買賣一定暢旺，而10月市場將迎來多重利好消息，如十一國慶黃金周，預計將為零售及商業市場帶來龐大人流與消費動力，進一步刺激商舖的投資與租賃需求。他預計，今年全年工商舖買賣成交量可達至4700宗，按年升約35%，可望創4年新高。

