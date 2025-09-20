明報新聞網
經濟

香港地產

SILICON HILL首宗銀主盤331萬沽 貶近百萬

【明報專訊】減息推動本港二手市場交投活躍，大埔白石角SILICON HILL剛錄首宗銀主盤易手個案。中原地產高級分行經理鄭志遠表示，SILICON HILL 1座中層A3室，實用面積222方呎開放式間隔，屬銀主盤，獲投資收租客以331.1萬元承接，實呎14,914元，單位市值月租約1.3萬元，料享約4.7厘租金回報。原業主2022年430萬元一手購入，持貨約3年，帳面貶值約98.9萬元或23%。

元朗撻訂貨4個月賣貴10萬 仍微蝕

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，樓齡近40年的元朗昌威大廈，位於低層G室，實用面積438方呎、原則3房間隔，今年5月原以370萬元沽出，其後買家撻訂棄購，原業主最近重新放盤，叫價380萬元，較4個月前多10萬元或2.7%，獲新買家零議價承接，實呎8676元。代理消息指出，原業主2014年11月377萬元購入，持貨約11年，帳面雖仍升3萬元，假設業主殺訂相等於樓價約3%訂金，即約11萬元計，連同使費計後料仍微蝕離場。

部分已補價居屋亦錄二手蝕使費個案。中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山錦泰苑C座中層03室，實用面積650方呎3房間隔，原業主叫價約730萬元，議價後減價7萬元或約1%，獲買家以723萬元已補價入市自用，實呎11,123元。原業主2017年719萬元已補價購入，持貨約8年，帳面雖獲利4萬元或0.6%，惟連使費料實蝕約38萬元或5%。

此外，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城緻藍天本月暫錄4宗成交，其中屋苑1座高層C室，實用面積756方呎、屬3房1套連士多房間隔，以870萬元易手，實呎11,508元。原業主2019年9月990萬購入，持貨約6年，帳面蝕約120萬元或12%，連使費料實蝕約175萬元或約18%。

另外，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，減息後亦錄家庭客入市個案。美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，屋苑東山閣中層C室，實用面積797方呎，3房1套間隔，獲家庭客以1180萬元入市自用，實呎14,806元。原業主1996年7月約485萬元購入，帳面大幅獲利約695萬元或約1.43倍。

