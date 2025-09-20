CCL按周升0.47%至近140點 破年初高位 創逾一年新高

CCL連升兩周共1.67%，升破年初139.25點高位，成功收復跌幅，創去年8月初後58周、即逾一年新高，而《施政報告》放寬投資移民門檻及重啟減息，將有助樓市持續回暖。展望CCL今年內向上挑戰143.02點目標，即去年「撤辣」前的低位。

今年累升1.27% 料挑戰143點

楊明儀稱，今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL近16周十一升五跌，較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升3.13%，今年樓價暫累升1.27%。指數較今年3月《財政預算案》前134.89點低位升3.34%，較去年9月首次減息前135.86點低位升2.6%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.15%。至於本月17日《施政報告》放寬「新資本投資者入境計劃」住宅物業投資的成交價門檻並下調至3000萬元、18日美國聯儲局宣布減息0.25厘、本港銀行下調港元最優惠利率0.125厘、恒生指數曾經一度升穿27,000點關口創逾4年新高、西半山the MVP公布首張價單50伙、19日九龍城瑧博首輪發售全盤120伙，以及21日鄰近港鐵天后站的嘉居‧天后首輪開售18伙，對本地二手樓價的影響將於下月上旬公布的CCL才開始反映。

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美國聯儲局落實減息0.25厘，本港大型銀行跟隨降息0.125厘，加上《施政報告》公布後政策方向明朗化，均對樓市帶來支持，惟受颱風襲港影響，天氣料續不穩，令周末預約睇樓量升幅受限。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1260組客戶於周末預約睇樓，較上周末的1225組增加2.9%。