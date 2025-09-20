減息後 瑧博「曬冷」120伙單日近沽清 投資者佔五成 大手客3600萬購3伙

近期積極開盤的新世界，旗下瑧博是次價單發售的115伙，折實均呎18,251元，屬實用面積244至607方呎1房至3房戶，折實價377.8萬元至1263.4萬元，項目開售前接獲逾5300票，按價單賣115伙計，超額45倍；根據銷售安排，大手客最多可購買8伙、B組散客最多可購兩伙。瑧博設於長沙灣的售樓處，昨日傍晚起有大批準買家到場。

價單115伙沽清 5伙招標待售

市場消息指出，項目開售首兩小時已售逾50伙，而全數115伙價單發售單位，於晚上約9時30分，即開售約7個小時，全數獲買家選購。事實上，瑧博不乏大手成交，共錄25組大手客入市、涉購入66伙。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，瑧博買家比例，約五成為投資者，該行錄得大手客斥資約3600萬元，購入三伙3房戶。

此外，英皇國際（0163）旗下樓花期約1年的般咸道the MVP，以折實均呎2.08萬元，推出1號價單50伙後，過去兩日透過招標再售7伙、吸金1.84億元，令項目標售單位增至35伙、佔全盤單位總數117伙三成，套現突破10億元，新售出單位包括18樓A室，實用面積1289方呎3房戶，連車位成交價3963.48萬元、實呎3.07萬元。

the MVP招標累沽35伙 套逾10億

另長實（1113）及港鐵（0066）合作、已獲批入伙紙的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，昨以價單發售32伙（另外38伙招標），全日售約5伙，其中3座32樓A室，實用面積1267方呎4房戶，成交價3788.3萬元、實呎2.99萬元。另外，港島南岸同區、嘉里（0683）和港鐵等合作的海盈山，售出2A座26樓C室，實用面積661方呎3房戶，成交價1807.1萬元、實呎2.73萬元。

九龍方面，中海外（0688）旗下啟德跑道區維港‧雙鑽及維港‧灣畔，共售兩伙、吸金約2370萬元，其中維港‧灣畔2B座5樓A室，實用面積669方呎3房戶，成交價1901.8萬元、實呎2.84萬元。

嘉居．天后周日首輪賣18伙延期

嘉華國際（0173）周五晚修改旗下天后新盤嘉居•天后的銷售安排，原定周日（9月21日）首輪推出18伙的銷售將會順延，具體銷售安排會於稍後公布。

明報記者