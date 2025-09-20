明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

減息後 瑧博「曬冷」120伙單日近沽清 投資者佔五成 大手客3600萬購3伙

【明報專訊】新一份《施政報告》出台，以及美國減息0.25厘後，首輪開售全新盤、新世界（0017）旗下約兩年樓花期的九龍城衙前塱道瑧博，昨日在風球下「曬冷式」盡推全盤120伙（包括5伙招標出售），其中採價單形式、以折實均呎1.82萬元發售的115伙即日全數沽清，全盤只餘5伙招標單位待售。代理指出，逾半買家為投資者，其中有大手客斥約3600萬元連掃3伙3房戶。受瑧博熱銷帶動，本月至今整體一手成交增至約1250宗，是今年2月以來、新盤市場連續8個月每月錄逾千宗成交，為2019年3月至11月連續9個月每月錄逾千宗後的最長旺市。

近期積極開盤的新世界，旗下瑧博是次價單發售的115伙，折實均呎18,251元，屬實用面積244至607方呎1房至3房戶，折實價377.8萬元至1263.4萬元，項目開售前接獲逾5300票，按價單賣115伙計，超額45倍；根據銷售安排，大手客最多可購買8伙、B組散客最多可購兩伙。瑧博設於長沙灣的售樓處，昨日傍晚起有大批準買家到場。

價單115伙沽清 5伙招標待售

市場消息指出，項目開售首兩小時已售逾50伙，而全數115伙價單發售單位，於晚上約9時30分，即開售約7個小時，全數獲買家選購。事實上，瑧博不乏大手成交，共錄25組大手客入市、涉購入66伙。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，瑧博買家比例，約五成為投資者，該行錄得大手客斥資約3600萬元，購入三伙3房戶。

此外，英皇國際（0163）旗下樓花期約1年的般咸道the MVP，以折實均呎2.08萬元，推出1號價單50伙後，過去兩日透過招標再售7伙、吸金1.84億元，令項目標售單位增至35伙、佔全盤單位總數117伙三成，套現突破10億元，新售出單位包括18樓A室，實用面積1289方呎3房戶，連車位成交價3963.48萬元、實呎3.07萬元。

the MVP招標累沽35伙 套逾10億

另長實（1113）及港鐵（0066）合作、已獲批入伙紙的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，昨以價單發售32伙（另外38伙招標），全日售約5伙，其中3座32樓A室，實用面積1267方呎4房戶，成交價3788.3萬元、實呎2.99萬元。另外，港島南岸同區、嘉里（0683）和港鐵等合作的海盈山，售出2A座26樓C室，實用面積661方呎3房戶，成交價1807.1萬元、實呎2.73萬元。

九龍方面，中海外（0688）旗下啟德跑道區維港‧雙鑽及維港‧灣畔，共售兩伙、吸金約2370萬元，其中維港‧灣畔2B座5樓A室，實用面積669方呎3房戶，成交價1901.8萬元、實呎2.84萬元。

嘉居．天后周日首輪賣18伙延期

嘉華國際（0173）周五晚修改旗下天后新盤嘉居•天后的銷售安排，原定周日（9月21日）首輪推出18伙的銷售將會順延，具體銷售安排會於稍後公布。

明報記者

上 / 下一篇新聞