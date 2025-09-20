滬高層次人才等首套房免房產稅

包括重點產業急需人才

同時，在上海市新購且屬於家庭第二套及以上住房的、合併計算家庭全部住房面積人均不超過60平方米的，新購的住房暫免徵收房產稅；人均超過60平方米的，對屬新購住房超出部分的面積，按暫行辦法的規定計算徵收房產稅。

其次，持有上海市居住證但不滿3年的購房人，其上述住房先按暫行辦法的規定計算徵收房產稅，待持有上海市居住證滿3年並在上海市工作生活的，其符合第一條規定的免稅住房和面積在上海市居住證持證期間已徵收的房產稅，可予退還。

以上政策自2025年1月1日起執行。購房人已購應稅住房符合上述暫免徵收規定的，可向應稅住房所在地稅務機關申報，並重新辦理房產稅納稅信息的申報、認定，對所屬期在2025年1月1日以後多徵收的稅款可予退還。

易居研究院指出，總結來看，上海此次房產稅政策進一步體現對「滬六條」新政的落實，新政以來，上海包括外環外等市場的交易態勢積極活躍，金融稅費等系列政策「給力」，將更好促進住房消費需求的釋放。