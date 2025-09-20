明報新聞網
經濟

高院頒令就夏海鈞財產委接管人

【明報專訊】已被清盤人接管的中國恒大（前上市編號：3333），去年入稟向恒大創辦人許家印及恒大前行政總裁夏海鈞等人，追討合共約468億港元股息及酬金，之後進一步要求就夏海鈞及其前妻的資產委任接管人。高院法官高浩文昨日（19日）頒令就夏海鈞的所有財產及業務（entire assets and undertaking）委任接管人，同時把夏前妻財產相關爭議押後至11月17日召開聆訊，以待前妻及恒大一方呈遞證據作爭辯。

夏前妻財產爭議11月聆訊

本案原告為已被清盤人接管的中國恒大集團；是次判決牽涉的被告包括夏海鈞及其前妻何坤。法官高浩文在頒判辭提及，法庭早前頒令凍結夏海鈞的財產，並要求夏披露財產，及後把披露限期延遲至今年2月；然而，夏仍沒有遵從披露財產令，法庭遂再頒布「unless order（除非命令）」，若夏不披露財產令，就會被禁止在審訊提出抗辯，最終夏繼續不遵從該命令，被禁止抗辯。

判辭續指出，恒大一方其後進一步向法庭提出多項傳票申請，包括就夏海鈞及何坤的財產委任接管人。法官高浩文今（19日）頒令就夏海鈞的所有財產及業務委任接管人，但不會委任恒大清盤人擔任此職，要求恒大一方其後提名獨立人選供法庭選擇。至於就何坤財產委任接管人等爭議，則押後至今年11月17日召開聆訊，以待何坤及恒大一方存檔證據。

