經濟

阿里同系據報今推到店團購 撼美團

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下高德地圖推出「高德掃街榜」10天後，同系的淘寶閃購及餓了麼據報將推出到店團購業務，並以餐飲為業務優先方向，形同打出「組合拳」直攻美團（3690）高盈利同類分部。據報相關業務將於今日（20日）在上海、深圳、嘉興3城的多個核心商圈率先啟動試點，此後預計陸續在全國一、二線城市推出。

上海深圳嘉興率先啟動

最先引述相關消息的內地媒體《晚點LatePost》報道還指出，餓了麼此前已在上述3城進行到店業務的內部測試，而「淘寶閃購及餓了麼」版到店團購據聞會同時在淘寶、支付寶、高德3個阿里體系內最大的流量端上線。至於為何選擇周六啟動，則因該日是淘寶閃購即時配送到家業務一周內的訂單高峰日，也能趕上內地十一黃金周的客流高峰，與美團及大眾點評的團購競爭。而現時阿里體系內的到店業務分工上，高德掃街榜搶攻大眾點評賴以起家的內容業務，淘寶閃購和餓了麼則致力與美團的團購業務看齊，據報高德掃街榜、淘寶閃購和餓了麼仍是彼此獨立的團隊，目前還不清楚二者未來會否合一。

上周四（11日）阿里初推高德掃街榜時，已有消息人士對本報指出，高德希望透過掃街榜將到店業務「做深、做實」。值得關注的是，阿里近日亦於自研晶片、協助內地商家出海東南亞等層面大動作部署，市場早前亦傳出公司創辦人馬雲已強勢回歸、並主導集團AI投資及擴大進軍外賣市場等重要決策。自8月底次季業績發布會管理層信心喊話迄今，阿里股價已累升37%，市值亦重回3萬億元。

內媒：盒馬現人事變動

另內媒引述消息人士指出，阿里旗下新零售業務盒馬出現人事變動，因應戰略發展等需要，將由盒馬首席執行官嚴筱磊同時兼任首席商品官的職務，而原來的首席商品官李衛平則將調任至首席執行官辦公室。

相關字詞﹕選擇 零售 馬雲 零售業 晶片 上海 美團 深圳 阿里巴巴

