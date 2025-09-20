中國減持美債2000億 持倉近17年低 人行連續10月增持黃金 擁逾7400萬盎司

明報記者 歐陽偉昉

中國持有美國國債在2013年11月達成1.31萬億美元頂峰，為最大美債持有國，不過自2017年以來有減持美債的趨勢。今年2月美國對中國開始加徵新一輪關稅，中國再加快減持美債（見圖），美債持倉在今年3月被英國超越，降至第三大持有國。與此同時，人民銀行連續10個月增持黃金，截至8月底黃金持倉增至7402萬盎司。

海外投資者持美債創新高

官媒《證券時報》引述國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟指出，人行長期推進國際儲備多元化，並在組合配置中加入和動態調整黃金儲備的戰術操作不會改變。路透社則引述分析人士指出，除了減低對美元依賴的戰略因素，亦有內地經濟放緩、疫後貿易轉變、貿易壁壘的市場因素，通過出口流入的資金減少，內地逐步減持美債以支持人民幣匯價。

港增持美債至2479億美元

不過整體海外投資者的美債持倉，在7月仍然增加319億美元至9.16萬億美元，總額續創歷來新高，今年4月美國「對等關稅」帶來政策不明朗，海外投資者的美債持倉當月下跌362億美元，不過及後連續3個月皆回復上升。日本仍為最大美債持有國，截至7月底，按月增持38億美元至1.15萬億美元，英國增持413億美元至8993億美元；香港增持56億美元至2479億美元，為第十三大持有地區。

美國聯儲局在本港時間周四凌晨公布減息0.25厘，官員本季展望年內減息幅度，較去季預測多減0.25厘，不過美債債價在減息後反而下跌，對政策利率較敏感的兩年期國債孳息率，截至晚上9時報3.582厘，較周二收市升0.02厘，10年期國債孳息率報4.141厘，較周二上升0.046厘。美匯指數報97.79，較周二反彈0.76。資產管理公司TCW全球利率聯席主管Bret Barker指出，聯儲局對利率展望較預期偏向鷹派，主席鮑威爾定義今次是「風險管理降息」，並沒有預示及後會有一連串減息。