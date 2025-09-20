明報新聞網
經濟

存安全隱患 小米召回11.7萬輛SU7

【明報專訊】國家市場監督管理總局昨日公告顯示，小米（1810）汽車科技公司日前根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》要求，向該局備案召回計劃，決定自即日起召回2024年2月6日至2025年8月30日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計116,887輛。小米昨股價收報56.7元，跌0.3%，成交98.64億元。

該公告提到，是次召回範圍內部分車輛在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情况下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。小米汽車科技公司將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

小米汽車於官方微博回應，只需將車機版本升級至「Xiaomi HyperOS 1.10.0」，即可完成本次OTA召回升級。是次召回旨在提升輔助駕駛功能的可靠性，包括優化輔助駕駛速度控制策略、新增動態車速功能等，並稱本次升級不需要物理更換任何零件，但公司仍按照召回的程序進行管理和備案。

總裁：小米17預訂較上代翻倍

另一方面，小米將於月底推出小米17系列，明言直指iPhone17系列。小米總裁盧偉冰於微博表示，截至9月18日，小米之家累計訂金較上代翻倍。他亦在直播中指出，小米17系列沒有「Air超薄版」，但將配備高通新一代旗艦晶片。早前內媒報道指該系列配備晶片為高通「第五代驍龍8至尊版」晶片。

相關字詞﹕小米17 小米汽車 安全隱患 國家市場監督管理總局 小米

