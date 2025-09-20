明報新聞網
經濟

恒指接近平收 高低波幅223點

【明報專訊】美國未確認減息周期持續，港股周四顯著下跌後，昨天轉窄幅上落，全日高低波幅僅223點，資金追捧有消息跟進的科技股和黃金股，京東集團（9618）收購歐洲消費電子零售商Ceconomy獲德國監管機構放行，股價升3.35%，收報138.8元。商湯（0020）獲匯豐唱好，股價升4.58%，收報2.74元，紫金礦業（2899）則受分拆業務消息刺激升2.76%至29.08元。

山高控股跌76% 北水淨買入22億

不過，從事產業投資的山高控股（0412）周四被證監會指股權高度集中，昨天裂口低開14.99%後跌勢加劇，最多瀉77.44%，收市仍跌76.02%，收報3.36元，市值單日蒸發641億元，且成全日跌幅最大股份，成交金額59.65億元，躋身十大成交股份之列。但山高獲北水力撐，淨買入22.4億元，比阿里巴巴（9988）的17.3億元淨買入更多。山高控股收市後申報昨天斥2262.3萬元回購370萬股，每股最高及最低價分別為6.2及6.08元。

恒指收報26,545點，微升不足0.3點。國指收報9472點，升0.17%，科指收報6294點，升0.37%。全周計，恒指累升0.59%，國指累升1.15%，科指更累升5%。至於昨天大市成交額3768億元，比周四跌市少8.83%，北水淨買入比周四升56.16%，至98.38億元。

匯豐大升目標價 商湯升半成

匯豐環球投資研究發表研究報告，預計商湯的「1+X」策略帶動今年下半年度虧損收窄速度加快、人工智能（AI）成長，將該股企業價值對營業額倍數目標由7.4倍調高至15倍，目標價由1.7元調高82.4%，至3.1元，但維持「持有」評級，因存毛利率及競爭壓力。受消息刺激，商湯曾升最多6.49%，收升4.58％至2.74元。

分析：聯儲局減息提升風險胃納

宏利投資管理高級環球宏觀策略師邵宇婷表示，聯儲局減息可提升風險胃納，亞洲市場有望持續吸引資金流入，過去幾個月受惠於AI和資訊科技主題熱潮，亞洲股票表現強勁，估值優勢減弱，但比許多已發展市場仍被低估。獨立股評人彭偉新指出，恒指成分股在收市競價時段資金流出50.53億元，但沽壓不太明顯，下周大市視乎外圍及經濟數據表現。

