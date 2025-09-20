iPhone炒風再現 橙17 Pro Max利潤2451元

兩蘋果店外逾百人排隊輪候

本港市場對最新款iPhone需求持續炙熱，有網上影片顯示，未到開售時間即早上8點，銅鑼灣希慎廣場、尖沙嘴廣東道的蘋果門店外便已有逾百人排隊輪候。數據網站iPhonePriceHK數據顯示，截至昨日（19日）下午7時08分，所有iPhone 17 Pro Max版本的回收價均高於發售價。至於iPhone 17 Pro，除256GB型號有51元微薄利潤外，512GB及1TB版所有顏色版本均處「倒蝕」狀態，虧損幅度由49至199元不等。

至於iPhone 17和iPhone Air，兩款機型的回收價與發售價相同。後者「無得炒」的原因預計與不設實體SIM卡槽，只可以以eSIM形式啟動有關，而內地網絡流傳港版iPhone Air不支持內地運營商eSIM，相信是本港版iPhone Air乏人炒作的原因之一。

iPhone 17系列本月12日開放預訂，全球需求熱絡，其中內地市場的預訂量在開放預訂的首分鐘內已超越去年iPhone 16系列首日預訂總量。同時，《CNBC》指iPhone 17開售首日新加坡、倫敦等地的蘋果門店也有排隊人潮，並引述消費者指偏好Pro與Pro Max等高階機型。