明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

iPhone炒風再現 橙17 Pro Max利潤2451元

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）新一代旗艦機iPhone 17系列開售，在本港旺角先達廣場回收價持續是重要指標。市場數據顯示炒家集中追捧「頂配」iPhone，尤以橙色iPhone 17 Pro Max最受炒家歡迎，轉賣最高配置版可袋2451元利潤；不過同樣橙色的iPhone 17 Pro，炒家卻要「倒蝕」199元。

兩蘋果店外逾百人排隊輪候

本港市場對最新款iPhone需求持續炙熱，有網上影片顯示，未到開售時間即早上8點，銅鑼灣希慎廣場、尖沙嘴廣東道的蘋果門店外便已有逾百人排隊輪候。數據網站iPhonePriceHK數據顯示，截至昨日（19日）下午7時08分，所有iPhone 17 Pro Max版本的回收價均高於發售價。至於iPhone 17 Pro，除256GB型號有51元微薄利潤外，512GB及1TB版所有顏色版本均處「倒蝕」狀態，虧損幅度由49至199元不等。

至於iPhone 17和iPhone Air，兩款機型的回收價與發售價相同。後者「無得炒」的原因預計與不設實體SIM卡槽，只可以以eSIM形式啟動有關，而內地網絡流傳港版iPhone Air不支持內地運營商eSIM，相信是本港版iPhone Air乏人炒作的原因之一。

iPhone 17系列本月12日開放預訂，全球需求熱絡，其中內地市場的預訂量在開放預訂的首分鐘內已超越去年iPhone 16系列首日預訂總量。同時，《CNBC》指iPhone 17開售首日新加坡、倫敦等地的蘋果門店也有排隊人潮，並引述消費者指偏好Pro與Pro Max等高階機型。

相關字詞﹕iPhone 17 希慎廣場 銅鑼灣 內地 倫敦 蘋果

上 / 下一篇新聞