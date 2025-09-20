北水今年累積淨流入突破1萬億 恒指公司：有望創年度總額新高

買金融股最多 比例達32%

事實上，根據彭博終端機數據顯示，北水年初至9月2日已首次破淨流入逾萬億元。恒指公司指出，若今年以來升幅計，醫療保健業的升幅為最大，該行業於「恒生港股通高持股50指數」的佔比，由去年底的3%升至上周五的7%。另非必需消費及資訊科技業的佔比，於同期間亦分別錄得3個百分點及2個百分點的升幅。

恒指公司表示，自股票互聯互通於2014年11月啟動以來，過去10年港股通的資金淨流入持續增加，由2014年僅131億元，上升逾6倍至去年的8079億元。

恒指公司指出，過去兩年北水流入勢頭強勁，截至上月，北水已錄得連續26個月淨流入，本年的1月至4月、7月及8月，共6個月份為歷來月度淨流入前十，更於8月15日創下北水單日淨流入359億元紀錄。

北水已連續26個月淨流入

至於去年7月才推出的交易所買賣基金（ETF）通方面，恒指公司表示，於北水持續淨流入的背景之下，今年上半年南向交易ETF的平均每日成交金額為38億元，刷新歷來半年度的新高。恒指公司續指，港股通合資格ETF的數目亦由剛啟動時的5隻，上升至目前的17隻。