明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

北水今年累積淨流入突破1萬億 恒指公司：有望創年度總額新高

【明報專訊】恒生指數公司發表《指數快訊》，指出港股通年初至上周五（12日）已錄得淨流入1.07萬億元，已較去年全年高33%，有望創下年度淨流入總額新高。今年首8個月，北水日均成交額為608億元，佔港股總日均成交額的24.5%。即使9月份北水淨買入阿里巴巴（9988）最多，但恒指公司指出，截至上周五，追蹤內地投資者通過港股通，持有市值前50名港股公司表現的「恒生港股通高持股50指數」中，金融業股份於指數佔比達32%，分別高於資訊科技業及非必需消費的20%及16%（見圖）。

買金融股最多 比例達32%

事實上，根據彭博終端機數據顯示，北水年初至9月2日已首次破淨流入逾萬億元。恒指公司指出，若今年以來升幅計，醫療保健業的升幅為最大，該行業於「恒生港股通高持股50指數」的佔比，由去年底的3%升至上周五的7%。另非必需消費及資訊科技業的佔比，於同期間亦分別錄得3個百分點及2個百分點的升幅。

恒指公司表示，自股票互聯互通於2014年11月啟動以來，過去10年港股通的資金淨流入持續增加，由2014年僅131億元，上升逾6倍至去年的8079億元。

恒指公司指出，過去兩年北水流入勢頭強勁，截至上月，北水已錄得連續26個月淨流入，本年的1月至4月、7月及8月，共6個月份為歷來月度淨流入前十，更於8月15日創下北水單日淨流入359億元紀錄。

北水已連續26個月淨流入

至於去年7月才推出的交易所買賣基金（ETF）通方面，恒指公司表示，於北水持續淨流入的背景之下，今年上半年南向交易ETF的平均每日成交金額為38億元，刷新歷來半年度的新高。恒指公司續指，港股通合資格ETF的數目亦由剛啟動時的5隻，上升至目前的17隻。

相關字詞﹕ETF通 日均成交額 北水淨流入 內地投資者 恒生指數 恒生指數公司 恒指公司 互聯互通 港股通 北水

上 / 下一篇新聞