29基投撐紫金黃金 大型基金齊捧 美資貝萊德富達罕見參與 首日孖展超購9倍

明報記者 邱潤青

值得留意的是，紫金黃金國際基石投資者陣容可謂「星光熠熠」，引入新加坡主權財富基金GIC、高瓴資本旗下HHLRA、貝萊德、施羅德、富達基金、Millennium、廣發國際及Oaktree等29間國際知名大型基金及投資公司坐鎮。資料顯示，部分有份參與的美資大型長倉基金如貝萊德、富達基金及韓國未來資產近年甚少參與港股IPO基石投資，而施羅德及Oaktree則曾任「A股股王」寧德時代、恒瑞醫藥（1276）、三花智控（2050）等龍頭企業的基石投資者（見表2）。此外，招金礦業（1818）全資附屬公司斯派柯國際亦為紫金黃金國際的基石投資者之一。29名基投合共以16億美元（約124.8億港元）認購1.74億股，相當於全球發售股份的49.9%。

基投認購佔發售股份近半

紫金黃金國際基石投資者陣容明星雲集，香港股票分析師協會理事溫傑則認為，近期國際金價屢創新高，黃金板塊本身已是市場關注焦點；加上投資者對紫金認知度高，在大市氣氛熾熱下，預料市場對公司實力及前景的信心已頗大，令基石投資者重要性反而並非「最緊要」。他又表示，投資者應視乎對金價走勢及公司業績的預期決定申購策略。

紫金黃金國際獲機構投資者青睞，路透社旗下IFR報道，紫金黃金國際首日招股，國際發售部分已錄得足額認購。綜合市場資料，截至昨晚10時，該股公開發售部分暫獲超購逾9倍，各大券商借出孖展資金261.67億元。

西普尼超購25倍 奇瑞孖展728億

金表製造商西普尼（2583）與紫金黃金國際同日開啓招股，亦採取機制B發行，全球發售1060萬股，一成於香港公開發售。每股招股價介乎27元至29.6元，集資最多3.1億元。一手100股，入場費2989.85元，獨家保薦人為平安證券（香港）。截至昨晚10時公開發售部分暫獲超購25倍，錄得孖展額8.22億元；奇瑞汽車（9973）暫獲超購78倍，錄727.74億孖展額。

另有A股上市公司、家居清潔護理和膳食補充劑經銷商若羽臣（深：003010）昨遞表申請上市，中信建投國際及廣發證券為聯席保薦人。生科新股勁方醫藥（2595）則大升1.06倍，收報42.1元。