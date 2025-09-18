中銀國際：內地住宅新供應可持續

參考法日數據 計算中國可持續年新開工規模

根據中銀國際計算，2023年日本及法國新開工住宅對比總人口的覆蓋率分別為1.44%及0.95%，把上述覆蓋率分別套用到中國14.1億人口，分別得出約2035萬人和約1332萬人：按人均30平方米的假設換算，得到約6億平方米和4億平方米的年均開工需求。取兩者平均，估算中國長期可持續的年新開工規模約5億平方米。

對比實際數據，去年中國商品住宅新開工面積為5.36億平方米，比上述測算的長期可持續的年新開工規模約5億平方米高約7.2%。中銀國際指出，由於今年上半年新開工面積按年進一步下跌19.6%，這顯示中國商品住宅從供給側的新開工面積來看，已經接近長期可持續水平。

[名人樓市論壇]