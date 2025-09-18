明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
名人樓市論壇

香港地產

安聯投資尤靖湧：內地股市向好 有利樓市回穩

【明報專訊】彭博根據國家統計局數據測算，內地上月70個大中城市新建商品住宅售價指數按年下跌2.95%，跌幅較7月的-3.37%收窄，雖然2022年4月開始連跌41個月，但已連續10個月跌幅收窄（見圖）。安聯投資基金經理尤靖湧接受訪問時認為， 目前內地居民總資產60%至70%屬物業外，股票亦佔相當比例，過去一年內地股市向好，除了有利居民消費外，亦增加他們買樓的信心，有利樓價止跌回穩。

安聯投資基金經理尤靖湧被問及對內地樓市2021年下半年以來已調整4年仍未見底的看法，他表示，原因是此前樓市經歷長達數以十年計的大漲小回後泡沫過大，因此消化亦需要時間，而利好因素是政府已知道問題所在，過去一年陸續出台支持樓市的政策，包括下調按揭利率及首付比例，地方國企亦向當地發展商購入新盤貨尾作為保障房來幫助商品住宅去庫存等。

尤靖湧指出，雖然目前難以肯定內地樓市問題可以解決，而至少這在短期內要解決此問題並不容易，但他相信，政策會繼續在這方面發力，尤其是若市况變差的話，支持樓市政策的力度便會愈大。

須扭轉對樓價下跌預期 樓價才回穩

根據尤靖湧的分析，內地樓價若要止跌回穩，最重要是政策令居民對樓市重建信心：「內地居民是否願意買樓，其實要視乎他們對樓價前景的看法，如果他們覺得樓價會繼續下跌的話，即使目前樓價已經很低，他們也會等日後樓價更低才買。另外，假如內地居民覺得生活無憂，不擔心失業或被減人工，置業的剛性需求亦會慢慢恢復；相反，假如內地居民對經濟前景並非如此樂觀，便會首選租樓而非買樓。」

內地三大金融監管機構去年9月24日聯合舉行記者會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情况，當中，人民銀行行長潘功勝公布多項政策，包括降低存款準備金率和政策利率，由此帶動市場基準利率向下，亦引導按揭利率下跌，另外亦創設新的貨幣政策工具支持股票市場發展，至今滬深300指數勁升逾四成，而且內地70個大中城市新建商品住宅售價指數按年跌幅亦於去年10月見底，至上月已連續10個月跌幅收窄。

滬深300年升逾四成 增消費買樓信心

尤靖湧認為，去年9月內地政府開始出台一系列政策支持樓市及股市，屬十分正確，這亦有利樓價止跌回穩：「除了樓市之外，其實政府在股市方面的政策亦很重要。因為目前內地居民總資產60%至70%屬物業外，股票亦佔相當比例，過去一年股市向好，除了有利居民消費外，亦增加他們買樓信心，有利樓市止跌回穩。即使要樓市止跌回穩並不容易，更不是立即可以做到，我覺得需要更多時間，但最重要是政策方向正確。」

過去一年中國股市向好，金飾、茶飲、化妝品、潮流公仔等新消費股屬當炒主題，尤靖湧分析，這與內地消費市場現時由「90後」及「00後」主導有關，而這對內地樓市何時止跌回穩亦帶來啟示。

供樓多年負擔大 內地年輕人拒上車

尤靖湧表示：「目前內地經濟主要消費動力到底來自哪一群體，這對於消費股影響重大，對樓市亦有影響。我覺得目前內地主要消費群體慢慢由以前的『70後』及『80後』轉到去『90後』及『00後』；『90後』及『00後』屬比較年輕，與『70後』及『80後』要買樓自住的想法不同，他們目前普遍不想買樓，原因是看到近年樓價一直跌，不想借按揭買樓後供款多年，認為這樣負擔很大，相信不買樓便無負擔，可以用錢去買一些『情緒價值』，令自己開心及有滿足感。」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕內地樓市 內地股市 安聯投資基金經理尤靖湧 名人樓市論壇

上 / 下一篇新聞

黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品
黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品
中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年
中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年
優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港
優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港
研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押
研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押
整合3部門 成立「內地企業出海專班」
整合3部門 成立「內地企業出海專班」
研人民幣支付政府開支
研人民幣支付政府開支
AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌
AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌
晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高
晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高
奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍
奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍
恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人
恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人
恒生據報擬售CRE抵押貸款組合
恒生據報擬售CRE抵押貸款組合
買美股ETF外資 八成對冲美元風險 議息前夕 美匯指數逼7月初低位
買美股ETF外資 八成對冲美元風險 議息前夕 美匯指數逼7月初低位
FT：中國提振本土產業 禁科企購Nvidia新晶片
FT：中國提振本土產業 禁科企購Nvidia新晶片
TikTok協議框架 美財團據報持股八成
TikTok協議框架 美財團據報持股八成
張兆聰：買科技股 進取者選商湯
張兆聰：買科技股 進取者選商湯
天星港元定存12個月年利率2.6厘
天星港元定存12個月年利率2.6厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
技術取勝：國航料上試6元關
技術取勝：國航料上試6元關
劉強東向王興喊話：我們不應成仇人
劉強東向王興喊話：我們不應成仇人
劉思明：資金明顯偏好AI等相關概念股
劉思明：資金明顯偏好AI等相關概念股
周顯：買樓不派息 難怪Webb火氣大
周顯：買樓不派息 難怪Webb火氣大
湯文亮：突然call loan也不利銀行
湯文亮：突然call loan也不利銀行
寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」
寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」
凹頭站沙埔一帶擬引入更大佔比私營房屋
凹頭站沙埔一帶擬引入更大佔比私營房屋
赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局
赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局
陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍
陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍
黃道益子4673萬購力寶中心單位
黃道益子4673萬購力寶中心單位
中銀國際：內地住宅新供應可持續
中銀國際：內地住宅新供應可持續