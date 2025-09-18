明報新聞網
經濟

香港地產

陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍

【明報專訊】兩年前、即2023年9月在「500年大雨」下捲入大型僭建風波的大潭紅山半島，有當年曾涉及僭建之臨海洋房新近易手，由本地知名教育家及慈善家陳樹渠家族持有的紅山半島松柏徑一幢洋房，本月初以7000萬元售出，持貨約35年帳面獲利近9倍。

最新成交物業為松柏徑雙號屋，實用3013方呎，本月初以7000萬元售出，實呎23,233元。據悉，該洋房去年初曾以1億元放售，以最新成交價計，累計減價3000萬元或30%。資料顯示，該洋房由陳樹渠家族透過公司名義於1990年以710萬元購入，持貨約35年，帳面獲利6290萬元或近9倍。資料顯示，紅山半島兩年前有多幢洋房被揭僭建，包括今次易手之物業。

蔡加頌等3100萬蝕沽鹿茵相連戶

不過，有部分本地家族錄蝕讓沽貨。市場消息稱，由玩具大王蔡志明姪兒蔡加頌及其妻持盧靜賢持有的大埔鹿茵山莊1座高層相連戶，實用共2280方呎，最新連兩個車位以約3100萬元售出，實呎約13,596元。資料顯示，蔡加頌及盧靜賢於2020年6月分別以1550萬元及1450萬元購入上述兩單位，連同兩個車位，合共作價約3219萬元，現帳面蝕讓約119萬元，連使費則料實蝕約570萬元或約18%。

另外，市場不時有宗教團體買賣物業，資料顯示，美國神召會（香港分會）本月初以1093萬元售出北角港運城1座低層E室，實用777方呎，3房1套間隔，實呎14,067元，較2014年同座同面積樓上一層E單位成交價1110萬元仍要低。神召會1999年540萬元購入，持貨約26年，帳面獲利553萬元或逾1倍。

美國神召會1093萬沽港運城3房

資料又顯示，神召會1999年曾以1052萬元購入屋苑兩伙，另一伙2座低層G室，實用788方呎，同屬3房1套間隔，當年作價512萬元，實呎6497元，神召會持有至今。

