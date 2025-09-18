陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍

最新成交物業為松柏徑雙號屋，實用3013方呎，本月初以7000萬元售出，實呎23,233元。據悉，該洋房去年初曾以1億元放售，以最新成交價計，累計減價3000萬元或30%。資料顯示，該洋房由陳樹渠家族透過公司名義於1990年以710萬元購入，持貨約35年，帳面獲利6290萬元或近9倍。資料顯示，紅山半島兩年前有多幢洋房被揭僭建，包括今次易手之物業。

蔡加頌等3100萬蝕沽鹿茵相連戶

不過，有部分本地家族錄蝕讓沽貨。市場消息稱，由玩具大王蔡志明姪兒蔡加頌及其妻持盧靜賢持有的大埔鹿茵山莊1座高層相連戶，實用共2280方呎，最新連兩個車位以約3100萬元售出，實呎約13,596元。資料顯示，蔡加頌及盧靜賢於2020年6月分別以1550萬元及1450萬元購入上述兩單位，連同兩個車位，合共作價約3219萬元，現帳面蝕讓約119萬元，連使費則料實蝕約570萬元或約18%。

另外，市場不時有宗教團體買賣物業，資料顯示，美國神召會（香港分會）本月初以1093萬元售出北角港運城1座低層E室，實用777方呎，3房1套間隔，實呎14,067元，較2014年同座同面積樓上一層E單位成交價1110萬元仍要低。神召會1999年540萬元購入，持貨約26年，帳面獲利553萬元或逾1倍。

美國神召會1093萬沽港運城3房

資料又顯示，神召會1999年曾以1052萬元購入屋苑兩伙，另一伙2座低層G室，實用788方呎，同屬3房1套間隔，當年作價512萬元，實呎6497元，神召會持有至今。