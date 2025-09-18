赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局

袁天凡夫婦4548萬添食天瀧4房戶

九龍方面，恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，錄大手客斥8048萬元，連購7座23樓A、B室兩伙，屬實用1002及1173方呎3房、4房戶，實呎約3.7萬元。

與此同時，電訊盈科（0008）前副主席袁天凡及前「恒生一姐」李慧敏夫婦，繼7月以4646萬元，購入天瀧8座一伙實用1298方呎4房戶後，本月再以4548萬元，購入同座低層A室，實用1259方呎4房戶、實呎3.61萬元，即二人先後以約9194萬購入天瀧兩伙。此外，華潤置地（海外）和保利（0119）合作的跑道區同區澐璟，亦連售3伙吸金1.24億元，其中第1座7樓B室，實用1870方呎3房連書房戶，連車位以8181.8萬元售出、實呎4.37萬元。

至於新界方面，擁北都概念、信置（0083）牽頭的元朗錦田柏瓏，昨沽出5伙3房戶，最高成交價為第8座2樓A3室，實用832方呎，成交價1278.4萬元、實呎1.53萬元。

嘉居‧天后周日首輪先到先得賣18伙

樓花期約14個月、嘉華（0173）旗下天后英皇道嘉居‧天后，早前以折實均呎2.43萬元首推30伙後，昨上載銷售安排，周日（21日）先到先得首輪賣18伙，入場單位7樓B室，實用361方呎兩房戶，折實價821.9萬元、折實呎價2.27萬元。

[2025年施政報告 樓市]