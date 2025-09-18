明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
2025年施政報告 樓市

香港地產

凹頭站沙埔一帶擬引入更大佔比私營房屋

【明報專訊】新一份《施政報告》中提及，部分北部都會區發展的土地情况，包括提出開展凹頭土地用途檢討，在凹頭站沙埔一帶考慮引入更大佔比的私營房屋，拓展為新發展區。政府消息人士表示，沙埔一帶在以往曾做棕地研究，而港鐵（0066）北環線凹頭站料在2034年開通下，相關用地有進一步發展空間，可由以往的16公頃，連同周邊地方擴至發展至30公頃的「新發展區」。

消息人士表示，料相關發展區2034年將有人口進駐，而原定沙埔一帶用地全用於發展公共房屋，政府現認為可以引入更大比例的私營房屋。《施政報告》提出會委託港鐵檢討用地，明年公布結果。消息人士又稱，交由港鐵研究是由於港鐵在該範圍有工程、較熟悉情况，最終新發展區內的私人物業不一定會交由港鐵發展。

普縉總監（估值及諮詢）李雋傑表示，港鐵凹頭站位於元朗市邊陲地帶，將主要服務沙埔周邊房屋發展用地。北環線將為現有及未來的社區提供更完善的交通服務，以提升凹頭與周邊地區的交通連接。不過，要留意附近地帶用途同樣包括一般新發展區內的棕地作業者、寮屋住戶等持份者，若落實加大發展範圍，政府或港鐵需盡早確認收地範圍及處理持份者可享有的權益，即收地賠償或安置，以節省時間成本。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則分析指，港鐵一直以來，是以物業資助鐵路發展，凹頭是北環線其中一個站，若周邊有多些土地可作私人發展，變相有多些資源可協助鐵路發展。

[2025年施政報告 樓市]

相關字詞﹕沙埔 張翹楚 港鐵 凹頭 李雋傑 北部都會區 2025年施政報告 樓市

上 / 下一篇新聞

黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品
黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品
中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年
中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年
優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港
優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港
研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押
研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押
整合3部門 成立「內地企業出海專班」
整合3部門 成立「內地企業出海專班」
研人民幣支付政府開支
研人民幣支付政府開支
AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌
AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌
晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高
晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高
奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍
奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍
恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人
恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人
恒生據報擬售CRE抵押貸款組合
恒生據報擬售CRE抵押貸款組合
買美股ETF外資 八成對冲美元風險 議息前夕 美匯指數逼7月初低位
買美股ETF外資 八成對冲美元風險 議息前夕 美匯指數逼7月初低位
FT：中國提振本土產業 禁科企購Nvidia新晶片
FT：中國提振本土產業 禁科企購Nvidia新晶片
TikTok協議框架 美財團據報持股八成
TikTok協議框架 美財團據報持股八成
張兆聰：買科技股 進取者選商湯
張兆聰：買科技股 進取者選商湯
天星港元定存12個月年利率2.6厘
天星港元定存12個月年利率2.6厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
技術取勝：國航料上試6元關
技術取勝：國航料上試6元關
劉強東向王興喊話：我們不應成仇人
劉強東向王興喊話：我們不應成仇人
劉思明：資金明顯偏好AI等相關概念股
劉思明：資金明顯偏好AI等相關概念股
周顯：買樓不派息 難怪Webb火氣大
周顯：買樓不派息 難怪Webb火氣大
湯文亮：突然call loan也不利銀行
湯文亮：突然call loan也不利銀行
寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」
寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」
赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局
赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局
陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍
陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍
黃道益子4673萬購力寶中心單位
黃道益子4673萬購力寶中心單位
安聯投資尤靖湧：內地股市向好 有利樓市回穩
安聯投資尤靖湧：內地股市向好 有利樓市回穩
中銀國際：內地住宅新供應可持續
中銀國際：內地住宅新供應可持續