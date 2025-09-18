凹頭站沙埔一帶擬引入更大佔比私營房屋

消息人士表示，料相關發展區2034年將有人口進駐，而原定沙埔一帶用地全用於發展公共房屋，政府現認為可以引入更大比例的私營房屋。《施政報告》提出會委託港鐵檢討用地，明年公布結果。消息人士又稱，交由港鐵研究是由於港鐵在該範圍有工程、較熟悉情况，最終新發展區內的私人物業不一定會交由港鐵發展。

普縉總監（估值及諮詢）李雋傑表示，港鐵凹頭站位於元朗市邊陲地帶，將主要服務沙埔周邊房屋發展用地。北環線將為現有及未來的社區提供更完善的交通服務，以提升凹頭與周邊地區的交通連接。不過，要留意附近地帶用途同樣包括一般新發展區內的棕地作業者、寮屋住戶等持份者，若落實加大發展範圍，政府或港鐵需盡早確認收地範圍及處理持份者可享有的權益，即收地賠償或安置，以節省時間成本。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則分析指，港鐵一直以來，是以物業資助鐵路發展，凹頭是北環線其中一個站，若周邊有多些土地可作私人發展，變相有多些資源可協助鐵路發展。

[2025年施政報告 樓市]