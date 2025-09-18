寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」

明報記者

新一份《施政報告》中，特首李家超公布優化「新資本投資者入境計劃」，要求申請人在港投資不少於3000萬元，原本無論是住宅或非住宅最多只算入1000萬元，放寬後若購買非住宅物業，計入額將由1000萬元，提升至1500萬元，而住宅物業的計入額仍維持1000萬元，但成交價門檻由5000萬元，下調至3000萬元。

對於上述政策，市場普遍認為豪宅項目將會受惠，而已獲批入伙紙的天御，昨日傍晚上載項目1期樓書，作為一手新例2013年生效後，市場上最大面積的分層單位，為項目2座Penthouse 52E（涉及3樓、52、53、55樓及天台），4房4套設計，實用11,200方呎，連897方呎平台及2050方呎天台，天台設有私人泳池。單位設有4部升降機，3樓設有私人升降機大堂，並配有洗手間，單位主要部分，即52至55樓，就由私人升降機及旋轉樓梯貫通，52樓主要為客飯廳及空中平台等，55樓則屬主人休息區，樓書標示為「總統套間」，並設有屬超級豪宅配置的「安全室」。天御1期樓高48層，住宅樓層由6樓起，最高樓層為55樓，共提供106伙，實用834至11,200方呎，由2房1套至4房4套間隔，項目共設有128個停車位，當中43個屬可改雙層機械停車位，在住宅項目當中罕見。

the MVP五日累沽28伙 套逾8.4億

另同位於西半山的英皇國際（0163）般咸道the MVP，昨招標售出21伙，套現逾3.9億元。項目5日累沽28伙，套現逾8.4億元，平均每伙實呎約30,288元，而最新售出單位包括14伙兩房及7伙三房，實用454至1289方呎，成交價1016.9萬元至3703萬元，實呎22,400至28,728元。英皇地產顧問方文彬認為，政府放寬新資本投資者入境計劃門檻是好事，可吸引人才到港，對樓市有正面振奮作用，預期減息期亦即將開始，相信可優化換樓鏈。

已屆現樓、位於東半山大坑道的中信泰富旗下峻譽‧渣甸山，其中實用逾1600方呎的4房大戶，目標價料介乎9600萬至1.2億元，亦是政策受惠的新盤。中信泰富物業代理董事李肇文認為，優化相關計劃可進一步吸引資本雄厚人士來港投資及定居，且適逢減息周期在即，新政策可增強港元資產配置吸引力，尤其帶動豪宅市場需求。

業界料逾3000萬樓全年升至1600宗

新世界營業及市務部總監何家欣亦稱，旗下港島南岸新盤、滶晨系列，自今年5月開售至今累沽617伙，共套現逾105億元，其中4房單位售價約3000萬元起，在新政策下，預計樓盤可吸引更多內地、海外買家購入項目4房戶。另美聯物業研究中心資料顯示，今年截至9月15日，逾3000萬元一二手住宅買賣註冊量共錄1094宗。美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽預期，新措施料推升全年至約1600宗，按年增長9%，創近4年新高；明年更有望挑戰2000宗，料創31年來有紀錄新高。

