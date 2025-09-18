報料
經濟
2025年9月18日星期四
股市最前線
黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品
中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年
優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港
研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押
整合3部門 成立「內地企業出海專班」
研人民幣支付政府開支
AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌
晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高
奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍
恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人
恒生據報擬售CRE抵押貸款組合
買美股ETF外資 八成對冲美元風險 議息前夕 美匯指數逼7月初低位
FT：中國提振本土產業 禁科企購Nvidia新晶片
TikTok協議框架 美財團據報持股八成
張兆聰：買科技股 進取者選商湯
天星港元定存12個月年利率2.6厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
技術取勝：國航料上試6元關
劉強東向王興喊話：我們不應成仇人
劉思明：資金明顯偏好AI等相關概念股
周顯：買樓不派息 難怪Webb火氣大
湯文亮：突然call loan也不利銀行
寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」
凹頭站沙埔一帶擬引入更大佔比私營房屋
赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局
陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍
黃道益子4673萬購力寶中心單位
安聯投資尤靖湧：內地股市向好 有利樓市回穩
中銀國際：內地住宅新供應可持續
天星港元定存12個月年利率2.6厘
【明報專訊】經天星銀行手機應用程式開立12個月港元定存，可享2.6厘年利率。（圖）
