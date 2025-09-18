TikTok協議框架 美財團據報持股八成

【明報專訊】《華爾街日報》及彭博社引述知情人士稱，美國總統特朗普周五將與國家主席習近平通電話，討論關於TikTok美國業務的協議框架，內容包括甲骨文（美：ORCL）、美國風投公司Andreessen Horowitz和私募股權公司銀湖（Silver Lake）在內的財團，將收購TikTok美國業務，由美國財團持有80％股份，而中國股東持有餘下股份。這新公司還將設立一個由美國人佔多數的董事會，其中一名董事將由美國政府指派。
經過兩天在馬德里的會談，中美高級官員周一宣布了一項框架協議，以打造美國版本的TikTok。TikTok母企字節跳動估值達4,000億美元，是中國最具價值的獨角獸。根據初步協議，字節跳動在TikTok的持股比例將降至20%以下，以滿足2024年美國一項法例的規定。該法例要求總部位於北京的字節跳動剝離TikTok，否則將面臨在美國市場的禁令。知情人士稱，一旦敲定協議，TikTok用戶將轉移至一個新平台。
消息稱，TikTok的美國工程師正測試此軟件，以複製讓該平台大受歡迎的推薦演算法。中方官員稱，作為框架協議一部分，字節跳動將授權該軟件背後的技術。
