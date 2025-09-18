TikTok協議框架 美財團據報持股八成

經過兩天在馬德里的會談，中美高級官員周一宣布了一項框架協議，以打造美國版本的TikTok。TikTok母企字節跳動估值達4,000億美元，是中國最具價值的獨角獸。根據初步協議，字節跳動在TikTok的持股比例將降至20%以下，以滿足2024年美國一項法例的規定。該法例要求總部位於北京的字節跳動剝離TikTok，否則將面臨在美國市場的禁令。知情人士稱，一旦敲定協議，TikTok用戶將轉移至一個新平台。

消息稱，TikTok的美國工程師正測試此軟件，以複製讓該平台大受歡迎的推薦演算法。中方官員稱，作為框架協議一部分，字節跳動將授權該軟件背後的技術。

（綜合報道）

[國際金融]