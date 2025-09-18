明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

FT：中國提振本土產業 禁科企購Nvidia新晶片

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，中國國家互聯網信息辦公室（CAC，簡稱國家網信辦）本周下令禁止字節跳動、阿里巴巴（9988）在內的頂尖科技企業，採購Nvidia（英偉達）（美：NVDA）最新「中國降級版」AI晶片RTX Pro 6000D，並須取消既有訂單，以提振本土晶片產業，擺脫對Nvidia的依賴，增強與美國在AI領域的競爭。Nvidia股價早段跌逾2%。

須取消既有訂單

《金融時報》形容，最新禁令較中國監管機構此前針對Nvidia上一款「中國降級版」H20低端AI晶片的指引更為嚴格。彭博社上月引述知情人士稱，中國相關部門敦促多家國內企業避免使用H20晶片，尤其避免用於與政府相關的用途。

消息指多家企業曾透露將訂購數萬塊RTX Pro 6000D，並已開始與Nvidia的伺服器供應商進行測試和驗證，當這些企業收到國家網信辦的禁令後，已通知供應商停止相關測試。在發出針對Nvidia的指引及禁令前，中國監管機構得出結論，國產晶片性能已跟Nvidia的「中國特供版」晶片相若。美國政府近年收緊對華出口技術限制，促使Nvidia將對華出口晶片的性能下調，以維持美國在AI領域的優勢。

黃仁勳：期望與特朗普討論

隨美國總統特朗普出訪英國的Nvidia行政總裁黃仁勳周三在倫敦表示，期望周三晚與特朗普討論在中國開展業務的問題。他說：「我對目前的情况感到失望，中美之間還有更多議程需要解決，我理解這一點。我們對此很有耐心。」

中國國家市場監督管理總局周一發公告稱，經初步調查Nvidia違反中國反壟斷法，決定對其作進一步調查。一家中國科技企業高層向《金融時報》稱，現在的訊息很明確，業界此前還希望若地緣政治局勢改善，Nvidia的供應能夠恢復，現在所有人都在全力建構國產系統。

（金融時報）

[國際金融]

相關字詞﹕阿里巴巴 字節跳動 AI晶片 禁止 中國 國際金融

上 / 下一篇新聞

黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品
黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品
中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年
中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年
優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港
優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港
研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押
研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押
整合3部門 成立「內地企業出海專班」
整合3部門 成立「內地企業出海專班」
研人民幣支付政府開支
研人民幣支付政府開支
AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌
AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌
晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高
晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高
奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍
奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍
恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人
恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人
恒生據報擬售CRE抵押貸款組合
恒生據報擬售CRE抵押貸款組合
買美股ETF外資 八成對冲美元風險 議息前夕 美匯指數逼7月初低位
買美股ETF外資 八成對冲美元風險 議息前夕 美匯指數逼7月初低位
TikTok協議框架 美財團據報持股八成
TikTok協議框架 美財團據報持股八成
張兆聰：買科技股 進取者選商湯
張兆聰：買科技股 進取者選商湯
天星港元定存12個月年利率2.6厘
天星港元定存12個月年利率2.6厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
技術取勝：國航料上試6元關
技術取勝：國航料上試6元關
劉強東向王興喊話：我們不應成仇人
劉強東向王興喊話：我們不應成仇人
劉思明：資金明顯偏好AI等相關概念股
劉思明：資金明顯偏好AI等相關概念股
周顯：買樓不派息 難怪Webb火氣大
周顯：買樓不派息 難怪Webb火氣大
湯文亮：突然call loan也不利銀行
湯文亮：突然call loan也不利銀行
寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」
寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」
凹頭站沙埔一帶擬引入更大佔比私營房屋
凹頭站沙埔一帶擬引入更大佔比私營房屋
赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局
赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局
陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍
陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍
黃道益子4673萬購力寶中心單位
黃道益子4673萬購力寶中心單位
安聯投資尤靖湧：內地股市向好 有利樓市回穩
安聯投資尤靖湧：內地股市向好 有利樓市回穩
中銀國際：內地住宅新供應可持續
中銀國際：內地住宅新供應可持續