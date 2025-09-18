FT：中國提振本土產業 禁科企購Nvidia新晶片

須取消既有訂單

《金融時報》形容，最新禁令較中國監管機構此前針對Nvidia上一款「中國降級版」H20低端AI晶片的指引更為嚴格。彭博社上月引述知情人士稱，中國相關部門敦促多家國內企業避免使用H20晶片，尤其避免用於與政府相關的用途。

消息指多家企業曾透露將訂購數萬塊RTX Pro 6000D，並已開始與Nvidia的伺服器供應商進行測試和驗證，當這些企業收到國家網信辦的禁令後，已通知供應商停止相關測試。在發出針對Nvidia的指引及禁令前，中國監管機構得出結論，國產晶片性能已跟Nvidia的「中國特供版」晶片相若。美國政府近年收緊對華出口技術限制，促使Nvidia將對華出口晶片的性能下調，以維持美國在AI領域的優勢。

黃仁勳：期望與特朗普討論

隨美國總統特朗普出訪英國的Nvidia行政總裁黃仁勳周三在倫敦表示，期望周三晚與特朗普討論在中國開展業務的問題。他說：「我對目前的情况感到失望，中美之間還有更多議程需要解決，我理解這一點。我們對此很有耐心。」

中國國家市場監督管理總局周一發公告稱，經初步調查Nvidia違反中國反壟斷法，決定對其作進一步調查。一家中國科技企業高層向《金融時報》稱，現在的訊息很明確，業界此前還希望若地緣政治局勢改善，Nvidia的供應能夠恢復，現在所有人都在全力建構國產系統。

（金融時報）

[國際金融]