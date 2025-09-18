明報新聞網
經濟

恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人

【明報專訊】已被清盤人接管的中國恒大（前上市編號：3333），去年入稟向恒大創辦人許家印及恒大前行政總裁夏海鈞等人，追討合共約468億港元股息及酬金，案件昨（17日）在高院聆訊。恒大一方指出，夏海鈞沒披露或解釋至少7500萬美元資產，未能遵從法庭早前頒下的命令，形容夏為「詐騙犯」，要求法庭接管夏及其前妻的資產。夏一方回應稱，夏遭受網上「起底」，感到恐懼和焦慮，在此背景下才沒披露部分財產，又質疑接管資產申請具敵意，亦侵害夏的財產和私隱權等。

推算夏瞞報至少7500萬美元

本案原告為已被清盤人接管的中國恒大集團；昨日聆訊牽涉的被告包括夏海鈞及其前妻何坤。代表恒大一方的資深大律師萬崇理陳辭指，夏早前未有應法庭命令披露部分財產，包括他與12歲兒子同住、估值約3600萬美元的美國加州橘郡物業；位於拉斯維加斯的物業；以及兩部平治運動型多用途車（SUV），推算夏沒披露或解釋至少7500萬美元資產。

萬崇理又提到，夏海鈞早前獲准延遲10天披露財產，惟夏一方趁着這段時間，把一間公司轉讓他人。萬崇理批評，夏完全沒有遵從法庭的披露財產令，在玩「catch me if you can（有本事便來抓我）」的遊戲，「完全不能接受」，要求法庭就夏海鈞及何坤的財產委任接管人。

夏稱遭「起底」 對不足有歉意

代表夏海鈞的資深大律師翟紹唐陳辭稱，夏遭受網上「起底」困擾，擔心家人安全，在此背景下才沒披露部分財產。翟稱，夏對其不足抱有歉意，並非在找藉口，同時強調夏的行為是「可解釋的」。對於恒大申請就夏的財產委任接管人，翟回應說，若法庭批出此申請，夏多年賺取的資產將被接管，形容此申請具敵意、不合比例和壓迫性。翟又批評，恒大一方在案件未正式開審，便想「接管所有東西」，或侵害夏公平受審的權利。

代表何坤的資深大律師錢孝良重申，不能把妻子和丈夫視為同一人，並透露夏已跟何疏遠，認為接管何坤財產的申請極端及嚴苛。法官高浩文聽罷陳辭後表示，將於周五（19日）就案件頒布決定。

【案件編號：HCA 551/24、HCMP 1080/24】

相關字詞﹕接管 高等法院 披露令 夏海鈞 中國恒大

