經濟

奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍

【明報專訊】華為概念電動車股奇瑞汽車（9973）昨日起至22日招股，採不設回撥的機制B、全球發售2.97億股，10%於香港公開發售，每股招股價介乎27.75元至30.75元，集資最多91.4億元、較早前市傳最多156億元為低。公司9月25日（下周四）掛牌。

13名基投佔公開發售股份五成

奇瑞汽車引入13名基石投資者，包括地平線機器人（9660）及郵儲銀行（1658）旗下投資公司，合共以5.87億美元認購股份。若超額配股權未獲行使，13名基投認購股份佔全球公開發售股份約五成。招股書引述弗若斯特沙利文資料指，以2024年的全球乘用車銷量計算，奇瑞是中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。今年首季公司盈利大增71.4%至46.5億元人民幣，收入682.23億元人民幣，按年升24.2%。

招股書顯示，奇瑞旗下擁有奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界五大品牌，而公司正與華為就智界S7及R7進行合作，主要參與產品開發、供應鏈管理、製造、質量保證和售後服務環節。此外，奇瑞亦自華為採購輔助駕駛系統、智能座艙系統和其他相關汽車組件及零部件。綜合市場資料，截至昨晚10時，奇瑞暫獲各大券商借出孖展資金88.08億元，以公開發售募資額9.14億元計，孖展超購8.6倍。

是次奇瑞來港招股，中金（3908）、華泰國際及廣發証券（香港）為聯席保薦人。彭博社今年5月報道，為免與美制裁市場有業務往來的公司建立聯繫，美資投行迴避參與奇瑞IPO事宜，令奇瑞汽車IPO承銷團為「全華資」班底。

紫金黃金據報明啟動IPO

另一焦點新股紫金黃金國際，據路透旗下IFR引述消息報道計劃周五啓動香港IPO，集資約32億美元（約249.6億港元）。以該集資額計，料僅次於集資約410億元的寧德時代（3750），成為今年全球IPO市場集資額第二大新股。而該公司母企紫金礦業（2899）昨晚發出通告，指於9月18日（記錄）每持有344股H股可認購紫金黃金國際一股預留股份。

此外彭博社引述消息稱，A股上市公司、市值逾3000億元的內地醫療機械設備製造商邁瑞醫療（深：300760）已選定華泰證券及摩根大通負責來港IPO的準備工作，亦可能會引入更多投行參與是次上市。早前消息指邁瑞醫療擬來港集資至少10億美元（約78億港元）。

健康160掛牌飈1.4倍 每手賺4082元

數字醫療綜合服務商健康160（2656）昨日首掛，延續暗盤升勢，收市報28.22元，較定價11.89元升16.33元或1.37倍。一手250股，不計手續費一手帳賺4082.5元。

明報記者 邱潤青

相關字詞﹕邁瑞醫療 紫金黃金國際 健康160 新股上市 基石投資者 奇瑞汽車

