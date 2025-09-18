晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高

性能被指接近Nvidia H20

根據周二（16日）晚上央視「新聞聯播」節目內容，中國聯通已與阿里旗下平頭哥（萬卡）、摩爾線程等多個國產AI晶片企業簽約或擬簽約建設國產算力。節目指平頭哥PPU配備HBM2e記憶體，容量達96GB，晶片間互聯頻寬為700GB/s，功耗為400W，多項配置規格超過A800、接近H20。

發展晶片亦有國家級力量出手。事緣網信辦於一場座談會上指，頭部企業需扛起「卡脖子」（即受到限制）技術攻關責任，聚焦晶片等關鍵領域、加速研發自主可控安全晶片以突破壟斷等。參會者包括近期同樣被指正研發自家晶片的百度（9888），以及中國聯通、商湯科技（0020）、拼多多（美：PDD）、華為、小鵬汽車（9868）、科大訊飛（深：002230）等企業。消息刺激百度、商湯升逾15%，其中商湯市值重回千億元。

內資券商華泰證券表示，AI正重塑百度的長期敘事，其中該公司的自研晶片能力是其差異化優勢，有望助其更穩定地為客戶提供高性價比的AI雲服務等，預計2025年百度旗下崑崙芯外部收入規模與內地另一龍頭廠商寒武紀基本相當。該行對百度維持「買入」評級，港股目標價則大幅上調至236元，前值88元。

FT：中芯測試首部國產光刻機

另外，英國《金融時報》引述消息稱，中芯國際（0981）正測試首部國產深紫外光（DUV）光刻機，以生產先進AI晶片。該部光刻機由上海初創公司宇量昇生產，若取得進展，將助中國克服美國對晶片製造技術出口的控制。

消息刺激港股中芯飈逾7%，收報67.7元兼見歷史新高。