經濟

AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌

【明報專訊】美聯儲預期減息及內地9部委公布支持服務消費措施前，港股於《施政報告》發表日愈升愈有，在3600億元大成交支持下，恒指最多再升近500點，逼近二萬七關再創近4年新高。AI概念為昨日推升大市的主題，阿里（9988）升逾半成破160元關，百度（9888）更急升一成半， 成升幅最大藍籌，《施政報告》大篇幅推動AI應用，商湯（0020）午後狂飈16%。

隔晚美股表現反覆，恒指高開115點後升幅擴大，隨着《施政報告》發表，升幅亦擴大至逾300點，午市更一度最多升497點，高見26,936點，收升469點或1.78%，收報26,908點； 國指升210點或2.24%，收報9596點，科指更彈256點或4.22%，收報6334點。恒指、國指創逾4年高，科指亦創近4年高。

北水成交兩周高 淨流入94億

大市成交大增22%至3602億元，與北水成交齊創兩周高，全日北水淨入94億元。阿里巴巴續成北水掃入目標，獲淨流入69.5億元，美團（3690）及長飛光纖（6869）亦分別被淨入21及10.2億元，小米（1810）及商湯則被淨沽6.4及2.2億元。

ATMXJ與百度貢獻315點升幅

資金追入科技股，「ATMXJ」加上百度共為恒指帶來315點升幅，百度與招商局合作發展AI技術獲大行上調目標價，股價最多飈升近兩成，收升15.7%，成交89億元，阿里周二整固後再上闖，大升5.3%至161.6元，成交251億元，京東（9618）、美團同漲約5%，騰訊（0700）、小米升超過2%。

新一份《施政報告》大篇幅講述推動AI應用，商湯升15.8%兼93億元大成交，成表現最佳科指成分股，其他AI概念股普遍勁升，暢捷通（1588）升近兩成，優必選（9880）升12%；據報正測試中國首款國產先進晶片生產設備，中芯（0981）升7.1%，創上市新高。

內地繼續出招提振消費刺激需求，海爾智家（6690）升7.6%，汽車股亦普遍造好，蔚來（9866）升11%，理想汽車（2015）升4.4%，吉利（0175）升3.7%；《施政報告》提及要鞏固香港作為全球首選上市地，港交所（0388）升1.4%，信義玻璃（0868）跌3.6%，是表現最差藍籌。

分析：資金非理性 投機味重

資深股評人郭思治表示，近日的港股都是由資金主導，昨日除了阿里、騰訊，資金流入百度明顯是炒落後，就連近期的弱勢股美團也有近150億元成交，認為已經有少少非理性，大市升勢於應停不停下升到近27,000點，投機味極重，相信亦已步入尾聲，但在引爆的「藥引」出現前料市場仍繼續炒作。

明報記者

