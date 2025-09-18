研人民幣支付政府開支

接受人民幣付印花稅公務員訓練

香港的資金池除了可供買賣債券之外，消息人士稱，正研究可用於支付股票印花稅及公務員繳付訓練費之用。然而有別於在港股市場買賣人民幣產品時，由港交所兌換人民幣供投資者用於繳付印花稅，特首醞釀新的方案，旨在透過立法，確定合法用人民幣支付印花稅，做法上會有別。消息人士續稱，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，藉此支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。

金管局於今年2月底，已推出針對貿易融資用途的人民幣流動資金安排，總額1000億元人民幣，金管局參考現時利率較低的在岸利率加上點差，向銀行提供1、3和6個月流動資金，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資，首階段已向參與銀行分配500億元人民幣。

