明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
2025年施政報告 經濟政策

研人民幣支付政府開支

【明報專訊】香港作為人民幣最大離岸中心，正持續擴闊可供投資產品領域。特首李家超在《施政報告》明言，政府發行愈多人民幣債券後，將進一步研究用人民幣支付政府開支。消息人士稱，發債所得人民幣可用來「找數」，另一名消息人士指政府會接受人民幣付印花稅及公務員訓練等。

接受人民幣付印花稅公務員訓練

香港的資金池除了可供買賣債券之外，消息人士稱，正研究可用於支付股票印花稅及公務員繳付訓練費之用。然而有別於在港股市場買賣人民幣產品時，由港交所兌換人民幣供投資者用於繳付印花稅，特首醞釀新的方案，旨在透過立法，確定合法用人民幣支付印花稅，做法上會有別。消息人士續稱，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，藉此支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。

金管局於今年2月底，已推出針對貿易融資用途的人民幣流動資金安排，總額1000億元人民幣，金管局參考現時利率較低的在岸利率加上點差，向銀行提供1、3和6個月流動資金，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資，首階段已向參與銀行分配500億元人民幣。

[2025年施政報告 經濟政策]

相關字詞﹕特首李家超 人民幣 2025年施政報告 經濟政策

上 / 下一篇新聞

黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品
黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品
中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年
中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年
優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港
優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港
研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押
研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押
整合3部門 成立「內地企業出海專班」
整合3部門 成立「內地企業出海專班」
AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌
AI概念推升 恒指撲兩萬七見4年高 北水70億淨流入阿里 百度飈15%成最佳藍籌
晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高
晶片獲聯通用作發展算力 阿里股價近4年高
奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍
奇瑞招股首日 孖展超購8.6倍
恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人
恒大申對夏海鈞及前妻資產委接管人
恒生據報擬售CRE抵押貸款組合
恒生據報擬售CRE抵押貸款組合
買美股ETF外資 八成對冲美元風險 議息前夕 美匯指數逼7月初低位
買美股ETF外資 八成對冲美元風險 議息前夕 美匯指數逼7月初低位
FT：中國提振本土產業 禁科企購Nvidia新晶片
FT：中國提振本土產業 禁科企購Nvidia新晶片
TikTok協議框架 美財團據報持股八成
TikTok協議框架 美財團據報持股八成
張兆聰：買科技股 進取者選商湯
張兆聰：買科技股 進取者選商湯
天星港元定存12個月年利率2.6厘
天星港元定存12個月年利率2.6厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
技術取勝：國航料上試6元關
技術取勝：國航料上試6元關
劉強東向王興喊話：我們不應成仇人
劉強東向王興喊話：我們不應成仇人
劉思明：資金明顯偏好AI等相關概念股
劉思明：資金明顯偏好AI等相關概念股
周顯：買樓不派息 難怪Webb火氣大
周顯：買樓不派息 難怪Webb火氣大
湯文亮：突然call loan也不利銀行
湯文亮：突然call loan也不利銀行
寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」
寬投資入境計劃門檻 天御即上樓書 逾萬呎3複式平面圖曝光 設全層「總統套間」
凹頭站沙埔一帶擬引入更大佔比私營房屋
凹頭站沙埔一帶擬引入更大佔比私營房屋
赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局
赤柱灘道六號 逾億沽9號屋 破半年悶局
陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍
陳樹渠家族7000萬沽紅山半島 35年帳升9倍
黃道益子4673萬購力寶中心單位
黃道益子4673萬購力寶中心單位
安聯投資尤靖湧：內地股市向好 有利樓市回穩
安聯投資尤靖湧：內地股市向好 有利樓市回穩
中銀國際：內地住宅新供應可持續
中銀國際：內地住宅新供應可持續