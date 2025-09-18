整合3部門 成立「內地企業出海專班」

【明報專訊】去年中國對外直接投資衝破1萬億元人民幣，內地企業「出海」步伐明顯加快。今年《施政報告》亦提及「出海」13次，稱要主動招攬內企利用本港平台出海，措施包括整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署、貿發局和本港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」等。
《施政報告》中提及，商務及經濟發展局長會督導上述專班工作及協調各政策局、部門和機構，為「出海」企業制訂多元方案，包括金管局會推動銀行業，尤其內地銀行在港設區域總部，利用香港優勢開拓東南亞和中東等地市場，提供更全面的跨境金融方案。此外，當局也會吸引更多內地企業在港設財資中心，於2026年上半年完成研究優化稅務寬減措施等。
港府指出，內地企業的戰略重心已轉向積極開拓新興市場，當局會把握香港出口平台優勢，加大經濟新增長點。相信內企出海可在港設財資中心和區域總部，做跨境結算、匯款和融資等；並聘用香港會計、法律等專業高增值供應鏈服務拓海外市場等。
2025年施政報告 經濟政策
