經濟
2025年施政報告 經濟政策

研單一平台集中管理 債券股票可相互抵押

【明報專訊】《施政報告》同時公布多項措施推動債券市場發展，當中金管局旗下營運債務工具中央結算系統（CMU）的迅清結算，將與港交所（0388）合作，研究讓投資者在單一平台集中管理，以及股票、債券等不同資產相互抵押（cross-collateralisation），促成不同市場互聯互通機制聯動。現時CMU為回購業務提供抵押品管理，股票不能作為抵押品，市場人士指以單一平台管理有助增加清算效率，但股票波幅較大，平台作為清算商需要確保交收沒有問題，未來或需要承擔抵押品價值下跌帶來的風險。

迅清結算將與港交所合作

今年3月迅清已和港交所簽署合作備忘錄，加強交易後證券基礎設施和本港債券發展合作，包括實現股債等跨資產類別的效率優化、擴大內地債券作為抵押品使用等。股票和債券分別在港交所中央結算系統（CCASS）和迅清CMU清算，市場人士認為，未來若股債可相互抵押，有助提高交易方資金運用效率。

市場人士：助提高資金效率

《施政報告》並透露，證監會正在研究由市場建立和營運的債券電子化交易平台可行性，並積極推動在港建立商業回購市場和中央交易對手制度，提升市場流動性。接近政府消息人士指出，港交所債券交易較少，以場外交易為主，新平台有助債市參與者降低交易對手風險和成本，希望可將債市更多引導至場內。證監會和金管局將公布「固定收益及貨幣」路線圖，闡述相關細節。本港債市CMU亦將與瑞士、阿聯酋等市場建立連接，推動使用中國離岸國債作為不同清算所抵押品。

